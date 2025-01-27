Российский рынок акций упал почти на 2%

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии 27 января опустился на 1,92%, до 2891,39 пункта. Торговая сессия за предыдущий день закрылась на уровне 2947,94 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Индекс Мосбиржи в юанях сократился на 1,85%, до 990,48 пункта. Индекс РТС составил 937,74 пункта (–0,78%).

В числе лидеров роста указаны только акции «Европлана», стоимость которых увеличилась на 2,3%. Лидерами снижения стали МКБ (–4,06%), «Норникель» (–3,91%), НЛМК (–3,83%), «Сургутнефтегаз» (–3,79%) и «Роснефть» (–3,76%).

О рынке пре-IPO читайте в материале «Ъ» «Размещения-преразмещения».