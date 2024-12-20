Власти Петербурга выбрали проект будущего мемориала Ленинградской битвы

В Санкт-Петербурге определились с обликом мемориала, посвященного Ленинградской битве. Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский показал проект архитектурного бюро Intercolumnium в личном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архитектурное бюро Intercolumnium Фото: Архитектурное бюро Intercolumnium

Объект разместят на Пулковских высотах. Главный вход будет размещен на площади Ленинградской битвы. Центральная часть — мемориал Ленинградской битве. На стеле разместят барельефы шести фронтовых штандартов. Стрелки отражают образы направления ударов советских войск каждого направления фронта, на них разместят схемы основных военных операций силами групп фронтов. К мемориалу будут вести шесть аллей — шесть направлений фронтов.

В рамках первого этапа конкурса рассмотрели 12 заявок архитектурных бюро и мастерских. Напомним, что идею установки мемориала выдвинули жители Петербурга, после инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что мемориальную доску открыли в Петербурге в память о балерине Инне Зубковской.

Татьяна Титаева