«Траст» не прощает убытки

ПАО «Национальный банк “Траст”» обжаловал решение Арбитражного суда Челябинской области об отказе взыскать почти 440 млн руб. с бывшего руководителя челябинского АО «Роспечать» Константина Федоринина. По мнению конкурсного управляющего, изначально подавшего заявление, экс-директор причинил компании убытки, не взыскивая дебиторскую задолженность с ряда компаний. Господин Федоринин требование не признал, настаивая, что «Роспечать» и дебиторы входили в одну группу компаний, а платежи между ними были транзитными и не предназначались для вывода имущества.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За время банкротства АО «Роспечать» количество киосков сети в Челябинской области сократилось в 4,5 раза

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ За время банкротства АО «Роспечать» количество киосков сети в Челябинской области сократилось в 4,5 раза

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В рамках дела о банкротстве Непубличного акционерного общества распространения, обработки, сбора печати Челябинской области (АО «Роспечать») основной кредитор — ПАО «Национальный банк “Траст”» добивается взыскания убытков в размере 439,5 млн руб. с бывшего генерального директора компании Константина Федоринина. Финансовая организация направила в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу на определение арбитражного суда региона, отказавшего в удовлетворении соответствующего заявления конкурсного управляющего должника. Жалоба пока не принята к производству. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Обжалуемое решение было принято в декабре 2024 года. Согласно материалам дела, конкурсный управляющий челябинской «Роспечати» Ольга Мальцева просила взыскать с бывшего руководителя в пользу компании убытки, причиненные в результате «неправомерного бездействия» по взысканию дебиторской задолженности с четырех компаний: АО «Ариа-АиФ» — 408,4 млн руб., АО «ПК Экстра М» — 28 млн руб., ООО «Пресса Оренбуржья» — 2,9 млн руб., ООО «Коффчег» — 67,1 тыс. руб. «В отношении перечисленных дебиторов директор должника не предпринимал никакие действия по взысканию задолженности, что в конечном итоге привело к ее списанию вследствие истечения сроков исковой давности»,— указывал конкурсный управляющий в обосновании своего заявления. В суде первой инстанции это требование поддержали кредиторы ООО «Технологическая компания “Центр”» и банк «Траст».

АО «Роспечать» было создано в 1993 году в Челябинске для распространения газет, журналов, печатной и сопутствующей продукции через сеть киосков. По данным «СПАРК Интерфакс», 100% уставного капитала АО принадлежит дистрибуторской компании «Ариа-АиФ», которая в августе 2019 года была признана банкротом. В октябре 2019 года Арбитражный суд Челябинской области ввел наблюдение в АО «Роспечать» по заявлению Атовазбанка, а в мае 2020 года открыл конкурсное производство. Сегодня основным кредитором «Роспечати» является банк «Траст», которому это право перешло от санируемого Автовазбанка, а сумма требований кредиторов превысила 2,7 млрд руб. И «Роспечать», и Автовазбанк входили в активы бывших владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Задолженность возникла из-за того, что «Роспечать» выступала поручителем и залогодателем для холдинга «Медиа 3», принадлежавшего бизнесменам. Братья Ананьевы заочно арестованы и находятся в международном розыске по делу о растрате средств Промсвязьбанка на сумму более 87 млрд руб.

За время банкротства сеть киосков «Роспечати» значительно сократилась: в 2018 году в населенных пунктах Челябинской области было более 400 павильонов, сегодня, по данным сервиса «2ГИС», их осталось 86.

Константин Федоринин не согласился с претензиями. Он указал, что «Роспечать» и компании входили в единый холдинг. Большая часть обязательств возникла из договоров займа 2007–2014 годов, а также договоров цессии 2011 года, по которым «Ария-АиФ» было обязано оплатить уступленные ему права к «ПК Экстра М». «Платежи и обязательства между должником и дебиторами носили транзитный, внутригрупповой характер и не были направлены на вывод имущества из конкурсной массы. На момент возникновения задолженности деятельность должника не являлась убыточной, напротив, должник наращивал финансовые показатели, по результатам 2015–2016 годов снижая операционные и иные расходы и увеличивая прибыль непосредственно от осуществления основанного вида деятельности»,— говорится в материалах дела.

Господин Федоринин указал, что АО «Ария-АиФ» являлось единственным акционером челябинской «Роспечати» и контролировало вопросы движения средств, поэтому у него «отсутствовала возможность и необходимость» взыскания долгов с компании.

Арбитражный суд Челябинской области решил, что вина бывшего руководителя «Роспечати» в причинении убытков не доказана. «Суд приходит к безусловному выводу о том, что отношения между АО “Роспечать”, АО “Ариа-АиФ”, ПК “Экстра М” носили исключительно внутригрупповой характер. Такие обязательства, денежные транзакции и передача прав не касались независимых кредиторов и не совершались непосредственно за счет их имущества. Действия директора были обусловлены именно характером таких обязательств и его реальной, объективной возможностью предъявлять требования о погашении долгов к лицам, входившим в одну группу»,— говорится в определении.

Суд согласился с ответчиком, что он не имел не только реальной и объективной возможности, но и необходимости до момента, когда финансовое положение всего холдинга стало нестабильным, предпринимать действия по взысканию задолженности.

Также суд отметил, что если бы ответчик не бездействовал, то все равно бы не добился взыскания долгов.

Так, в рамках дела о банкротстве «Ариа-АиФ» «Роспечать» пыталась добиться включения задолженности в реестр требований кредиторов, но получила отказ в том числе из-за аффилированности компаний.

Юрист компании Equal Legal Partners Анастасия Ларюкова считает, что банку «Траст» будет сложно оспорить определение суда первой инстанции. «Судебная практика достаточно давно придерживается позиции, что для взыскания убытков с генерального директора самого факта неистребования дебиторской задолженности недостаточно. Следует разобраться, что именно собой представляет задолженность, а также оценить реальную возможность взыскания. В частности, аффилированные юрлица, действующие добросовестно и разумно, не имеют объективных причин взыскивать долги друг с друга, они, наоборот, стремятся оптимизировать внутригрупповую задолженность. Подобное пассивное поведение в рамках группы компаний связано не с злоупотреблением правами, а с распределением активов в интересах такой группы»,— отмечает эксперт.

Юлия Гарипова