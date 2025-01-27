РФ потребует от Азербайджана выдачи кубанской экс-судьи Елены Хахалевой

Власти Азербайджана уведомили Генпрокуратуру и МВД России о задержании в Баку экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Фигурантку поймали при прохождении паспортного контроля в международном аэропорту, когда она пыталась вылететь в Дубай, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ранее об этом написали федеральные СМИ без официального подтверждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из личного архива Елены Хахалевой Фото: Из личного архива Елены Хахалевой

Российская сторона готовит запрос об экстрадиции на азербайджанском и английском языках. Окончательное решение о выдаче примут суды и руководство республики. Елена Хахалева отказалась возвращаться, заявив о политическом характере преследования.

Главное следственное управление СКР обвиняет бывшую судью в мошенничестве и служебном подлоге. По данным следствия, с 2016 по 2019 год она отсутствовала на работе 128 дней без уважительной причины, получая при этом зарплату. Сведения также подтверждает Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).

Фигурантка безуспешно пыталась доказать, что не пропускала службу, а Москву посещала по разрешению руководства, где разбиралась с многочисленными «нападками» как на нее лично, так и на судебный корпус.

Вместе с тем экс-судья также заявила об имеющихся тяжелых заболеваниях, которые она якобы лечила, находясь сначала в Грузии, а потом и Азербайджане. По неподтвержденной информации, по той же причине обвиняемая намеревалась отправиться в Дубай.

Елена Хахалева получила известность в 2017 году после появления новостей о свадьбе ее дочери с участием звезд эстрады Иосифа Кобзона, Валерия Меладзе и Николая Баскова. Согласно сведениям СМИ, мероприятие обошлось в $2 млн.

Кроме того, некоторые информационные агентства выразили сомнения в подлинности диплома фигурантки, выданного Тбилисским университетом. В 2019 году Елена Хахалева лишилась руководящих постов в краевом суде и судейских полномочий. В 2021 году ВККС России одобрила ее уголовное преследование, а в 2022 году суд заочно арестовал обвиняемую после ее отъезда из страны.

Генпрокуратура добивается конфискации активов фигурантки и бывшего председателя краевого суда Александра Чернова, который приходится ей родственником.