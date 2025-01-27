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СМИ: в аэропорту Баку задержана кубанская «золотая судья» Елена Хахалева

Бывшую главу административной коллегии Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, известную как «золотая судья», задержали в аэропорту Баку по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Официально информация пока не подтверждена.

Фото: Из личного архива Елены Хахалевой

Фото: Из личного архива Елены Хахалевой

Экс-судья Елена Хахалева, с конца 2021 года проживающая в Тбилиси, заочно арестована Ленинским районным судом Ростова-на-Дону по ходатайству главного следственного управления СКР, расследующего уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292 УК РФ). По данным ведомства, судья Хахалева с января 2016 года по июль 2019 года не выходила на работу без уважительных причин 127 раз. Между тем эти дни отмечались в табеле как рабочие, и за них была выплачена зарплата, в общей сумме составившая 1,2 млн руб. В июле 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России досрочно прекратила полномочия судьи краснодарского краевого суда Елены Хахалевой из-за прогулов.

Елена Хахалева покинула территорию РФ, не являлась на следственные действия и 16 мая 2022 года была объявлена в международный розыск.

Она безуспешно пыталась доказать, что не пропускала службу, а с ведома руководства суда ездила в Москву, где разбиралась с многочисленными «нападками» как на нее лично, так и на судебный корпус. А начались они после того, как была обнародована информация о так называемой золотой свадьбе дочери судьи, которая, согласно сообщениям в СМИ, обошлась в $2 млн. Сама Елена Хахалева объяснила, что затраты на свадьбу дочери оплатил ее бывший супруг.

Наталья Решетняк

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