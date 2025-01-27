Сборная Испании по футболу продлила контракт с Луисом де ла Фуэнте

Футбольный тренер Луис де ла Фуэнте продолжит сотрудничество со сборной Испании до 2028 года. Он возглавляет национальную команду с 2022-го, под его руководством сборная победила на чемпионате Европы-2024.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис де ла Фуэнте

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Луис де ла Фуэнте

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Достижения, которые только умножились после вступления тренера в должность и благодаря которым он добился четырех побед в Лиге наций... вызвали волну любви, восхищения и признания среди футбольных болельщиков и профессионалов»,— говорится в пресс-релизе Королевской испанской футбольной федерации.

В публикации указано, что Луису де ла Фуэнте предстоит подготовить испанскую сборную к Лиге наций УЕФА в 2025 году, чемпионату мира в 2026-м и чемпионату Европы в 2028-м. Действие продленного контракта рассчитано до конца чемпионата Европы.

Луису де ла Фуэнте 63 года. Он играл за испанские клубы «Атлетик Бильбао», «Севилья» и национальную сборную. Тренерскую карьеру он начал в 1997 году, а сборную Испании возглавил в 2022-м.