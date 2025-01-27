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Валентина Матвиенко возложила цветы на Пискаревском кладбище

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила цветы на Пискаревском мемориальном кладбище в день 81-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады, сообщает пресс-служба Совфеда 27 января.

Церемония возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященная 81-й годовщине снятия Блокады

Церемония возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященная 81-й годовщине снятия Блокады

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Церемония возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященная 81-й годовщине снятия Блокады

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В торжественной церемонии также приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, депутат Госдумы Николай Валуев и ветераны Великой Отечественной войны.

По словам госпожи Матвиенко, этот день стал священным для всей страны, а подвиг ленинградцев стал символом стойкости и мужества. Она выразила благодарность защитникам осажденного города, подчеркнув, что мы все в долгу перед этими людьми.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что президент России Владимир Путин приехал в Петербург для участия в памятных мероприятиях. Он пообщается с ветеранами и вручит им юбилейные медали 80 лет победы в Великой Отечественной войне.

Андрей Маркелов

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