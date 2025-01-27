Народного артиста России Олега Митяева наградили медалью «За вклад в развитие Челябинской области». Губернатор Алексей Текслер подписал соответствующее постановление. Оно опубликовано на портале правовой информации 27 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Олег Митяев является уроженцем Челябинской области. В 2000 году он основал фонд для содействия проектам в области культуры и просвещения. При его поддержке в Миассе ежегодно проходит Ильменский фестиваль авторской песни. С 2004 года в Челябинске также проходит премия «Светлое прошлое», автором и ведущим которой является Олег Митяев. На мероприятии за заслуги в разных сферах деятельности награждают южноуральцев, которые в настоящее время проживают за пределами Челябинской области.

В театре драмы Наума Орлова 27 января пройдет 21-я церемония награждения.