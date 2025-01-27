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Окружной арбитражный суд в 2024 году увеличил долю пересмотренных дел

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АССКО) в минувшем году увеличил долю пересмотренных дел до 16,4%. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Фото: пресс-служба Арбитражного суда Северо-Кавказского округа

Фото: пресс-служба Арбитражного суда Северо-Кавказского округа

Статистика была озвучена в понедельник на расширенном заседании президиума окружного суда.

Всего в 2024 году АССКО, являющийся судом кассационной инстанции, отменил либо изменил судебные акты по 1722 делам. При этом из них на новое рассмотрение были возвращены 71,8% (это несколько меньше, чем годом ранее). Решение по существу остальных окружной суд вынес сам.

По итогам 2023 года АССКО доля пересмотренных дел составила 14,4%. Тогда решения были пересмотрены по 1776 делам.

Михаил Волкодав

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