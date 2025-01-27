Обратить вспять диабет второго типа

Диабет второго типа — вероятно, не пожизненный приговор: больные, которые придерживаются определенной диеты, соблюдают режим нагрузок и принимают одно из новых лекарств, могут остановить болезнь. Такие данные содержатся в свежем небольшом клиническом исследовании.

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Взрослые с избыточным весом и ожирением переходят в стадию ремиссии диабета, если соблюдают диету с ограничением калорий и принимают рецептурный препарат для лечения диабета дапаглифлозин. Спустя год после начала клинических испытаний около 44% участников, придерживавшихся этой комбинации, остановили болезнь. В контрольной группе, где больным давали плацебо, ремиссия наступила только в 28% случаев.

«Это исследование представляет собой практическую стратегию достижения ремиссии для пациентов с диабетом второго типа»,— уверены члены исследовательской группы доктора Сяоин Ли, директора по эндокринологии и метаболизму больницы Чжуншань при Университете Фудань в Китае.

Дапаглифлозин — ингибитор натрий-глюкозного котранспортера 2 (SGLT2). Он помогает лечить диабет, предотвращая всасывание сахара из крови в почках; вместо этого избыток глюкозы выводится с мочой.

Для исследования ученые набрали более 300 человек из тех, кто болел диабетом второго типа менее шести лет. Люди были набраны в период с июня 2020 года по январь 2023 года. Всех участников попросили сократить ежедневное потребление на 500–750 калорий и быть физически активными — 150 минут быстрой ходьбы каждую неделю или более 10 000 шагов в день. Кроме того, участники были случайным образом распределены для приема дапаглифлозина или плацебо.

У 44% из тех, кто принимал дапаглифлозин вместе с другими мерами, диабет перешел в ремиссию, определяемую как поддержание нормального уровня сахара в крови в течение как минимум двух месяцев после прекращения лечения диабетическими препаратами.

Они также потеряли больше веса — в среднем 11 фунтов против 7 фунтов в группе плацебо — и имели более низкую резистентность к инсулину, что и есть причина диабета второго типа. У всех пациентов, принимавших дапаглифлозин, наладились артериальное давление и уровень холестерина.

Значительное увеличение доли ушедших в ремиссию больных диабетом второго типа на фоне дапаглифлозина и с умеренным ограничением калорийности нельзя не заметить, так что можно говорить об эффективности комбинированной терапии, говорят исследователи. А ингибиторы SGLT-2, такие как дапаглифлозин, могут помочь людям с диабетом похудеть без необходимости сильно сокращать количество потребляемых калорий. Это позволяет надеяться, что большее количество пациентов удастся включить в доступное лечение и достичь с ними ремиссии.

По материалам статьи.

Ольга Грибова