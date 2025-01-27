Франция осудила действия Руанды по поддержке повстанцев в ДР Конго

Париж выражает солидарность с Демократической Республикой Конго (ДРК) и осуждает действия Руанды по поддержке повстанческого «Движения 23 марта» (М23), которое накануне сообщило о захвате города Гома в ДРК. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в понедельник.

«Франция решительно осуждает наступление, которое осуществляет М23 при поддержке вооруженных сил Руанды и которое привело к гибели шести миротворцев и перемещению нескольких тысяч человек»,— заявил Жан-Ноэль Барро перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе (цитата по Reuters). Он призвал стороны к прекращению боевых действий и возобновлению диалога.

В ночь на понедельник лидер Альянса реки Конго, который входит в повстанческое движение М23, заявил о захвате крупнейшего города на востоке Демократической Республики Конго — Гомы. Правительство страны сочло наступление повстанцев на город «объявлением войны». На фоне эскалации в зоне конфликта МИД ДРК 25 января текущего года сообщил о разрыве дипломатических отношений с Руандой и выводе своего дипперсонала из Кигали.

В ДР Конго утверждают, что группировка М23 поддерживается властями Руанды. 26 января на экстренном заседании Совета безопасности ООН спецпредставитель ООН по ДРК Бинтоу Кейт заявила, что войска Руанды вошли в предместья Гомы вместе с M23.

В Руанде отрицают поддержку M23. Однако ранее в республике признавали присутствие своих военных на востоке ДРК, называя это мерами безопасности в связи с наращиванием конголезского военного присутствия на границе двух стран.

Отношения между ДР Конго и Руандой обострились, после того как в 2022 году власти ДРК обвинили Руанду в поддержке повстанцев из группировки М23, начавшей боевые действия на востоке ДРК годом ранее.

Подробнее о том, кто с кем воюет в ДР Конго,— в публикации «Ъ» «Война и залежи».

Анастасия Домбицкая