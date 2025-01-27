Volkswagen может передать часть заводов Китаю

Volkswagen Group, столкнувшаяся с падением спроса в Европе и избытком мощностей, может передать часть заводов китайским производителям электромобилей. Об этом в интервью Financial Times (FT) рассказали топ-менеджеры германского концерна.

В сентябре прошлого года руководство VW Group заявило о возможном закрытии нескольких заводов в Германии из-за снижения спроса и ухудшения финансовых показателей. После нескольких месяцев переговоров с профсоюзом и забастовок работников руководство концерна отказалось от этих планов. Сокращение рабочих компания намерена производить таким образом, чтобы на место уходящих на пенсию или добровольно решивших уволиться рабочих не нанимать новых. Но проблема перепроизводства осталась.

Излишние производственные мощности могут быть переданы китайским компаниям в рамках партнерских соглашений. Те, в свою очередь, получат возможность производить электромобили в Европе, что позволит китайским автоконцернам выйти из-под импортных пошлин ЕС.

«Конечно, это вполне вероятно. Я верю в свободную торговлю»,— заявил FT гендиректор Audi Гернот Дёлльнер. У Audi уже есть партнерское соглашение с производителем электромобилей SAIC по производству электромобилей в Китае. Аналогичное соглашение может быть заключено и по заводам в Германии. «Мы готовы к любым переговорам по любому вопросу с любым партнером. В динамично развивающемся мире ты должен быть открыт к любым возможностям»,— заявил финансовый директор Volkswagen Дэвид Пауэлс.

Кирилл Сарханянц