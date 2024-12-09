Рабочие Volkswagen начали второй этап забастовок

Сегодня, 9 декабря, сотрудники немецких предприятий автоконцерна Volkswagen приступили ко второму этапу предупредительных забастовок, после того как на прошлой неделе переговоры между профсоюзами и руководством VW зашли в тупик. Если на первом этапе в прошлый понедельник, 2 декабря, забастовка на девяти немецких заводах VW продлилась два часа, то сегодня на этих же девяти предприятиях работа будет прекращена на четыре часа. В прошлой забастовке приняло участие около 100 тыс. человек.

Руководство VW и немецкий профсоюз работников промышленности IG Metall ведут переговоры с сентября. Из-за снижения продаж, в том числе в Китае и Европе, немецкой компании необходимо сократить издержки на несколько миллиардов евро. Ранее СМИ сообщали, что одним из вариантов сокращения издержек может быть закрытие трех предприятий VW в Германии, и этот план вызвал острую критику со стороны профсоюзов. Среди других вариантов — замораживание зарплат и премий руководству и сотрудникам VW на ближайшие несколько лет. По данным Reuters, на немецких заводах VW, где работает около 45% всей рабочей силы компании, одни из самых высоких зарплат во всем автопроме: по итогам 2023 года средняя оплата труда составила €62 в час.

Евгений Хвостик