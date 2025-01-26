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Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после видео массовой драки

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, обратив внимание на видео массовой драки. Правоохранители устанавливают участников потасовки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На это ролик представители ведомства наткнулись в интернете. В кадр попала драка с участием нескольких человек. Их количество не уточняется. Дело возбуждено по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поножовщина в квартире на Кондратьевском проспекте привела к уголовному делу.

Татьяна Титаева

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