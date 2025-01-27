В Перми редкое самоходное орудие стало участником ДТП

В минувшие выходные в микрорайоне Гайва произошло необычное ДТП. При перевозке с трейлера съехала гусеничная техника и врезалась в забор частного дома. Как сообщает телеграм-канал «Военный осведомитель», речь идет о редком самоходном артиллерийском орудии «Магнолия» на базе гусеничного вездехода ДТ-30ПМ «Витязь».

Орудие представляет собой боевое отделение самоходного орудия «Вена», которое установлено на шасси «Витязя». Оно было разработано ЦНИИ «Буревестник» для эксплуатации а арктических условиях.

В начале 2022 года «Уралвагонзавод» объявил о начале серийного производства «Магнолии», но информации о поставке его в войска в открытом доступе не объявлялось.