Запросы петербуржцев по зарплате за год выросли на 14%

Жители Санкт-Петербурга назвали сумму в 80 тыс. рублей желаемой заработной платой. За год их запросы выросли на 14%, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В компании подсчитали, что за этот период жители Северной столицы увеличили свои ожидания в плане ежемесячного дохода на 10 000 рублей. Наибольший уровень запроса у соискателей из сферы стратегии и консалтинга, а также у топ-менеджеров. Они указывают в резюме не менее 150 тыс. рублей.

Сумму в более 120 тыс. рублей также заявляют строители, а IT-специалисты — 102 тыс. рублей. При этом по росту запроса в лидерах сразу несколько сфер. За год юристы, финансисты и бухгалтеры, строители, консультанты по стратегии и инвестициям, работники сферы добычи сырья, безопасности и специалисты из автобизнеса стали оценивать свой труд на 20 тыс. рублей больше.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге зафиксировали острый дефицит работников пунктов выдачи заказов.

Татьяна Титаева