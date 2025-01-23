Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Запросы петербуржцев по зарплате за год выросли на 14%

Жители Санкт-Петербурга назвали сумму в 80 тыс. рублей желаемой заработной платой. За год их запросы выросли на 14%, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В компании подсчитали, что за этот период жители Северной столицы увеличили свои ожидания в плане ежемесячного дохода на 10 000 рублей. Наибольший уровень запроса у соискателей из сферы стратегии и консалтинга, а также у топ-менеджеров. Они указывают в резюме не менее 150 тыс. рублей.

Сумму в более 120 тыс. рублей также заявляют строители, а IT-специалисты — 102 тыс. рублей. При этом по росту запроса в лидерах сразу несколько сфер. За год юристы, финансисты и бухгалтеры, строители, консультанты по стратегии и инвестициям, работники сферы добычи сырья, безопасности и специалисты из автобизнеса стали оценивать свой труд на 20 тыс. рублей больше.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге зафиксировали острый дефицит работников пунктов выдачи заказов.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...