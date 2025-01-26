Президент Колумбии выделил свой самолет для депортационных рейсов из США

Президент Колумбии Густаво Петро отправит свой самолет, чтобы забрать депортированных колумбийцев из США. Власти Колумбии ранее отказали в разрешении на посадку двум американским военным самолетам, которые должны были доставить депортированных из США нелегальных мигрантов. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил ввести санкции против Колумбии, а также обложить пошлинами все поставляемые в США колумбийские товары.

«Правительство Колумбии под руководством президента Густаво Петро выделило президентский самолет, чтобы облегчить достойное возвращение соотечественников, которые собирались прибыть в страну сегодня утром на депортационных рейсах. Эта мера является ответом на обязательство правительства гарантировать достойные условия»,— сказано в сообщении пресс-службы администрации колумбийского президента в соцсети Х.

В пресс-службе добавили, что власти Колумбии проводят активные переговоры с США в поиске договоренностей, которые обеспечат «условия для уважения и достойного обращения с соотечественниками во время процессов депортации».

23 января принимать депортационные рейсы из США отказалась Мексика. Бразилия приняла депортационный рейс из США, но осудила «унизительное обращение» с депортированными бразильцами, которых везли в самолете в наручниках.

Как Дональд Трамп готовился к массовой депортации нелегалов — в материале «Ъ» «США укажут иммигрантам на дверь».