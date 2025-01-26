Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Колумбии выделил свой самолет для депортационных рейсов из США

Президент Колумбии Густаво Петро отправит свой самолет, чтобы забрать депортированных колумбийцев из США. Власти Колумбии ранее отказали в разрешении на посадку двум американским военным самолетам, которые должны были доставить депортированных из США нелегальных мигрантов. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил ввести санкции против Колумбии, а также обложить пошлинами все поставляемые в США колумбийские товары.

«Правительство Колумбии под руководством президента Густаво Петро выделило президентский самолет, чтобы облегчить достойное возвращение соотечественников, которые собирались прибыть в страну сегодня утром на депортационных рейсах. Эта мера является ответом на обязательство правительства гарантировать достойные условия»,— сказано в сообщении пресс-службы администрации колумбийского президента в соцсети Х.

В пресс-службе добавили, что власти Колумбии проводят активные переговоры с США в поиске договоренностей, которые обеспечат «условия для уважения и достойного обращения с соотечественниками во время процессов депортации».

23 января принимать депортационные рейсы из США отказалась Мексика. Бразилия приняла депортационный рейс из США, но осудила «унизительное обращение» с депортированными бразильцами, которых везли в самолете в наручниках.

Как Дональд Трамп готовился к массовой депортации нелегалов — в материале «Ъ» «США укажут иммигрантам на дверь».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...