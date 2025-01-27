Сам себе декларатор

Минтруд значительно расширил перечень видов деятельности, где малый и микробизнес может самостоятельно проводить спецоценку условий труда. В первоначальной версии их было 12, сейчас — 86. От результатов оценки зависят тарифы страхования от несчастных случаев на производстве. По оценке как бизнеса, так и профсоюзов, расширение «самооценки» оправдано — в основном в перечень попали отрасли с минимальными показателями травматизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

Минтруд подготовил новый перечень видов деятельности, в которых субъекты малого бизнеса смогут претендовать на упрощенную спецоценку рабочих мест. Проект постановления был опубликован на портале regulation.gov.ru. Напомним, спецоценка условий труда — процедура, по результатам которой рабочему месту присваивается класс профессионального риска в зависимости от вредных и опасных факторов производства. Работодатели обязаны уплачивать в Социальный фонд страховые взносы, которые зависят от класса риска, а сотрудники, работающие во вредных и опасных условиях, могут рассчитывать на ряд льгот от работодателя, а также на ускоренный выход на пенсию — мужчины в 50 лет, женщины — в 45. По данным Соцфонда, всего в РФ на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда занято примерно 8 млн человек.

В 2022 году Минтруд ввел для ряда микропредприятий, где занято не более 15 человек, новый порядок проведения спецоценки по принципу самодекларирования. Вместо того чтобы обращаться за спецоценкой к внешним провайдерам, компании могут использовать разработанный министерством чек-лист из 27 вопросов о наличии вредных физических, химических, биологических факторов и факторов трудового процесса на рабочем месте. Если они отсутствуют, компания может сама задекларировать условия труда на своем производстве в личном кабинете в Единой общероссийской справочно-информационной системе по охране труда.

Как следует из опубликованного ведомством текста проекта постановления, Минтруд предлагает расширить перечень видов деятельности, которым разрешено самодекларирование, в семь раз — с 12 до 86 позиций. В новую версию перечня, как пояснили в пресс-службе министерства, вошли виды деятельности из отраслей с минимальными показателями травматизма — административные услуги, реклама, страхование, оптовая и розничная торговля, ремонт одежды и т. п.

Бизнес, как и работники, видит в нововведении больше пользы, чем рисков. Так, деловое объединение «Опора России» поддерживает расширение перечня, а также распространение этого механизма не только на микропредприятия, как сейчас, но и на малый бизнес, отмечает глава организации Александр Калинин. По его словам, оплата спецоценки сейчас по сути является очередным неналоговым платежом и дополнительным бременем для многих предприятий, деятельность которых не связана с вредными условиями труда. «Для большинства видов деятельности в сфере торговли, услуг, офисной деятельности обязательную процедуру СОУТ можно отменить. Для этого "Опора России" будет добиваться расширения перечня ОКВЭД в этом проекте постановления»,— говорит он.

Глава исполкома Конфедерации труда России Игорь Ковальчук отмечает, что, хотя отдельные пункты списка (розничная торговля стеклом и жидкостями для авто) могут вызвать сомнение, в остальном для самодекларирования предлагаются вполне безопасные с точки зрения охраны труда виды деятельности. «Особенно радует возможность общественным организациям (профсоюзам) самопровериться»,— отмечает он. По сути, говорит глава Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов, предлагаемые изменения фиксируют сложившееся статус-кво: микробизнес и так не вкладывает значительных средств в охрану труда.

Анастасия Мануйлова