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Коммерсантъ FM
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Малый бизнес подморозило

В декабре деловая активность МСП замедлилась

К началу 2025 года деловая активность малого и среднего бизнеса заметно ослабла, свидетельствует характеризующий ее индекс RSBI. Хотя итоги 2024-го оценены в целом позитивно, доля убыточных компаний выросла, а закрытие своего бизнеса допускает каждый четвертый предприниматель. Это объясняется проблемами со сбытом, ожиданиями спада продаж и высокой стоимостью заемного финансирования. Впрочем, на фоне охлаждения спроса малых и средних предприятий (МСП) на кредиты ЦБ с 2025 года уже смягчил подход к оценке кредитных рисков сектора — что должно поддержать его кредитование.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Субъекты МСП в целом позитивно оценили финансовые итоги 2024 года, но каждый четвертый предприниматель допустил вероятность закрытия бизнеса. Такие результаты получили банк ПСБ, «Опора России» и Magram Market Research по итогам опроса 1,8 тыс. компаний в рамках декабрьского замера индекса RSBI. Доля компаний, зафиксировавших значительную прибыль в 2024 году, осталась неизменной. Это примерно 10% — как и в последние четыре года. Доля убыточных организаций выросла при этом с 5% в 2023-м до 8% в 2024 году (в 2022-м достигала 9%).

В декабре индекс RSBI снизился до минимума с 2023 года — 52,7 пункта. В начале 2024 года некрупные компании испытывали оптимизм и планировали расширять бизнес в освободившихся после ухода иностранных поставщиков нишах при масштабной поддержке государства и доступности займов. Перелом в настроениях пришелся на середину года — после майских 58,1 пункта индекс снизился до 57,6 пункта в июне, 55,8 в июле и 54,7 — в августе. Причины спада бизнес-активности — сокращение финансовых возможностей МСП при высокой ставке ЦБ. Из-за ее повышения снизилась потребительская активность (и, соответственно, выручка), кредиты подорожали, а господдержка начала сужаться. В декабре замедление деловой активности продемонстрировали все типы МСПнезависимо от размера. В отраслевом разрезе динамика была разнонаправленной: в торговле — спад (из-за сокращения продаж и планов по ним), в услугах — стабильность, в производстве — небольшой рост (росли все компоненты, кроме кредитов).

В целом компонента продаж в индексе сохранила нисходящий тренд. В конце года фактические показатели продаж улучшились: их сокращение отметили 32% предпринимателей против 35% в ноябре, о росте сообщили 23% против 22% месяцем ранее. Но в будущем на рост продаж рассчитывают 21% (минус 6 процентных пунктов (п. п.) к ноябрю), а спада ждут 35% (плюс 7 п. п.) — это максимум за два года. По словам старшего вице-президента ПСБ Кирилла Тихонова, отчасти такая динамика связана с ожиданием ежегодного январского затишья. «Однако ключевым фактором для МСП, влияющим на их деловую активность, остаются высокие ставки, которые ограничивают возможности бизнеса по получению финансирования»,— отметил он.

О наличии действующего кредита при опросе сообщили 15% МСП, получили его в декабре 12%. Доля одобрений займов банками сократилась до 62% — минимума с лета 2023 года. Рекордная доля МСП (31%) не готова брать кредит из-за высоких ставок, а 32% он не нужен. Декабрьский обзор ЦБ подтвердил высокий спрос МСП на кредиты в первой половине 2024 года — на фоне расширения внутреннего спроса и стремления к импортозамещению. Однако уже в июне объемы выдачи кредитов обозначили охлаждение спроса. С учетом стабильно низкой доли просроченной задолженности у сектора ЦБ с начала 2025 года смягчил подходы к оценке его кредитных рисков, позволив банкам использовать упрощенные модели анализа заемщиков (для ссуд до 100 млн руб.).

Из-за сокращения финансовых возможностей готовность бизнеса к расширению снизилась, в декабре о ней сообщили 24% МСП (минус 2 п. п. к ноябрю), 7% намерены сокращать инвестиции. Фактическая инвестактивность между тем выросла: 23% МСП расширяли бизнес в декабре, лишь 9% сокращали объемы вложений. Оптимизм бизнес демонстрирует лишь в кадровой политике: 29% МСП настроены на расширение штата (плюс 7 п. п.), 8% — планируют сокращения. При этом в конце 2024 года возросло число увольнений — 24% МСП сократили штат (плюс 6 п. п.), 15% нанимали новых сотрудников.

Диана Галиева

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