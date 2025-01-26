Посол отметил важность снижения нетарифных барьеров в торговле Индии с Россией

Посол Индии в России Винай Кумар в интервью «Ъ» сказал, что рост торгового дисбаланса — одна из ключевых проблем в отношениях двух стран. Импорт из России, особенно нефти и удобрений, в последние годы вырос, а экспорт из Индии отстает, пояснил он суть проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Винай Кумар

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Винай Кумар

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Чтобы решить этот вопрос, сказал господин Кумар, страны должны сообща искать «окна возможностей» для увеличения индийского экспорта. «Кроме того, важным способом достижения этой цели должно стать снижение нетарифных барьеров и облегчение доступа на рынки в ключевых секторах, таких как фармацевтика»,— добавил он.

Вместе с тем господин Кумар отметил, что обе стороны хорошо осведомлены об этих проблемах и активно обсуждают их на встречах межправительственной комиссии. По его словам, объем двусторонней торговли в 2023 году примерно вдвое превысил целевой показатель в $30 млрд, ранее установленный властями России и Индии на 2025 год.

Подробности — в интервью посла Индии в России Виная Кумара.