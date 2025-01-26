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Владимир Алекно поднял «Зенит»

Санкт-петербургский клуб довел победную серию до 13 матчей

В регулярном чемпионате России по волейболу среди мужских клубов завершился 23-й тур, по итогам которого на второе место поднялся «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команда Владимира Алекно одержала 13-ю победу подряд, одолев на выезде «Кузбасс», и набрала 49 очков. После неудачного выступления в предыдущих сезонах петербургский «Зенит», по всей видимости, снова готов к борьбе за медали.

Кадр матча «Зенит»—«Кузбасс»

Кадр матча «Зенит»—«Кузбасс»

Фото: Волейбольный клуб «Зенит»

Кадр матча «Зенит»—«Кузбасс»

Фото: Волейбольный клуб «Зенит»

Матч с «Кузбассом» в Кемерово сложился для санкт-петербургского «Зенита» очень тяжело, даже несмотря на то что гости вели 2:0 по сетам и вообще им противостоял соперник, занимающий лишь десятое место в текущем чемпионате. Тем не менее они дожали его в пятой партии и взяли два очка, которые позволили опередить «Локомотив» и выйти на второе место. У петербуржцев стало 49 баллов против 48 у новосибирцев. Железнодорожники, правда, провели на одну встречу меньше и вполне могут восстановить свою позицию, да и у находящегося рядом с 47 очками «Белогорья» тоже есть игра в запасе. Кроме того, на прямую путевку в четвертьфинал play-off претендует московское «Динамо», откатившееся с 46 баллами на пятую строчку. Разве что казанский «Зенит» после победы в 23-м туре как раз над столичными динамовцами практически уже гарантировал себе первый посев в матчах на вылет. У него сейчас 59 очков, и чтобы действующий чемпион растерял такое преимущество за семь туров до финиша регулярки, должно произойти нечто невообразимое.

Но все-таки нужно отметить успехи именно петербургского «Зенита», который, похоже, превращается в очень серьезного конкурента даже для казанцев.

В последние годы амбициозные петербуржцы боролись не столько за медали, сколько с какими-то перманентными проблемами, причем не связанными с финансовым положением, которому по-прежнему могли позавидовать многие клубы Суперлиги. Команду просто преследовала череда травм, а ведущий доигровщик Егор Клюка вообще пропустил по состоянию здоровья почти полтора сезона. Вот и перед нынешним чемпионатом команда фактически осталась без связующих, так как из строя выбыл не только Дмитрий Ковалев, но и Игорь Тисевич получил повреждение, так что пришлось дозаявлять 38-летнего Александра Бутько. К тому же «Зенит» долго не мог определиться с главным тренером. После финского специалиста Туомаса Саммелвуо за три сезона сменились еще три наставника. Хотя даже когда петербуржцы обратились к знаменитому Владимиру Алекно, не было гарантий, что они наконец-то попали в точку, ведь тот по большому счету уже, что называется, отошел от дел и после сборной Ирана фактически не тренировал.

Действительно, поначалу казалось, что Алекно не удастся перезапустить свою тренерскую карьеру и перезагрузить «Зенит». «Все думают: пригласили Алекно — и должен прийти быстрый результат, как по щелчку пальцев,— говорил 58-летний специалист после первых неудач в интервью клубной пресс-службе.— Но для этого нужно время и огромная ментальная работа. Главная проблема сидит внутри команды — это страх побеждать». А уже по ходу чемпионата, когда петербуржцы проиграли «Локомотиву», «Динамо-Уралу», «Белогорью», казанским одноклубникам и даже «Кузбассу», Алекно признавался, что у него, мягко говоря, не все получается.

Пять поражений в девяти турах должны были вроде бы прибить «Зенит», но именно с этого момента и стартовала его победная серия, достигшая уже 13 матчей.

С возвращением пасующего Тисевича стабилизировался состав, и подопечные Алекно дали результат, обыграв в том числе московское «Динамо», а также отдав долги «Локомотиву», «Белогорью», «Динамо-Уралу» и тому же «Кузбассу».

После одного из матчей главный тренер заявил, что вырисовываются черты команды, которую он хочет видеть на площадке, хотя в своем образном стиле добавил, что «пока это только регулярный чемпионат, а танец хорош концовкой». Кстати, в конце регулярки петербуржцам предстоит еще проверить себя перед грядущим play-off на фоне казанского «Зенита» (в следующем, 24-м туре) и столичного «Динамо». И вообще борьба за место в первой четверке, судя по всему, будет жаркой, не говоря уже о непосредственно медальных разборках. Но у команды Алекно есть все ресурсы, чтобы завоевать второй номер посева и с этой позиции пробиться в большой финал, тем более что недавно восстановился Ковалев.

Теперь и подбор исполнителей, и длина скамейки у петербургского «Зенита» как минимум на уровне топов Суперлиги.

А когда в ударе лучший бомбардир нынешнего первенства Владислав Бабкевич, кубинский доигровщик Марлон Янт, который брал золото с «Чивитановой» в Италии, Клюка и блокирующий Иван Яковлев с двукратным олимпийским чемпионом французским либеро Женей Гребенниковым, то перед ними очень трудно устоять.

Александр Ильин

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