Главный свидетель в деле скандального экс-судьи Дмитрия Новикова освободился по УДО

В Краснодаре суд досрочно освободил от отбытия наказания местного жителя Ярослава Макагонова, который выступал заявителем и главным свидетелем по делу о коррупции с участием бывшего судьи, впоследствии адвоката Дмитрия Новикова. Господин Макагонов был подзащитным Дмитрия Новикова в деле о хулиганстве с применением оружия и обвинил адвоката в вымогательстве взятки для подкупа полиции и судей.

Уголовное дело в отношении Ярослава Макагонова было возбуждено в мае 2021 года в связи с тем, что во время ссоры на парковке в Краснодаре он трижды выстрелил в охранника из травматического пистолета. Господин Макагонов заключил договор на защиту с адвокатом и блогером Дмитрием Новиковым, который ранее занимал должность судьи Хостинского районного суда в Сочи и стал известен благодаря критическим заявлениям о судейском сообществе. По словам господина Макагонова, адвокат попросил у него 2 млн руб. для передачи должностным лицам в МВД и суде, обещая смягчение обвинения. Ярослав Макагонов сообщил о ситуации в правоохранительные органы и под контролем сотрудников МВД передал юристу требуемую сумму. Адвокат был задержан и в мае 2024 года осужден на шесть с половиной лет лишения свободы.

В марте 2024 года Ярослав Макагонов был приговорен к трем годам колонии общего режима за хулиганство с применением оружия, а в сентябре суд освободил его условно-досрочно — раньше срока на год и четыре месяца. Прокуратура и потерпевший обжаловали это решение, причем интересы потерпевшего представлял адвокат Роман Новиков, сын Дмитрия Новикова. Теперь Краснодарский краевой суд оставил решение об УДО в силе.

Анна Перова, Краснодар