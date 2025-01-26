И CAS им не указ

Европейский суд (CJEU) может поставить под сомнение статус Спортивного арбитражного суда (CAS) как высшей инстанции в спорах субъектов спортивной индустрии. Один из генеральных адвокатов CJEU Тамара Капета, как сообщается в пресс-релизе Европейского суда, заявила, что система, при которой решения CAS являются окончательными, противоречит принципу обеспечения права на реализацию полноценной судебной защиты. По ее мнению, вердикты CAS должны пересматриваться национальными судами ЕС. Мнение Тамары Капеты не является для суда обязывающим, но он нередко соглашается с позицией своих генеральных адвокатов. На данный момент в производстве CJEU имеется дело по иску бельгийского футбольного клуба «Серен» к Международной федерации футбола (FIFA), как раз выступившего против того, что CAS считается последней инстанцией. От его исхода во многом зависит, сохранится ли существующая с 1984 года монополия CAS на правосудие в спортивной сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Один из генеральных адвокатов CJEU (всего в штате Европейского суда 11 таких функционеров) Тамара Капета выступила с заявлением, касающимся спора между бельгийским футбольным клубом «Серен» и FIFA. Дело начато еще в 2015 году и на первый взгляд малозначительное. Тогда FIFA запретила практику владения третьими лицами трансферами футболистов (с тех пор он может принадлежать клубу и/или игроку, тогда как ранее им или его частью могли владеть и сторонние лица / структуры), а у «Серен» оказалось сразу три игрока, частично принадлежавших клубу, частично — компании Doyen Sports. Кстати, с хищения внутренней переписки последней португальским хакером Руем Пинту началась история скандального проекта Football Leaks. Утверждалось, в частности, что Doyen Sports, выкупая 30% трансферов футболистов, затем принуждала клубы продавать их кому надо, пользуясь тем, что контракты предусматривали значительные штрафные санкции за отказ от сотрудничества.

FIFA выписала «Серен» штраф в размере 150 тыс. швейцарских франков (€158 тыс.) и запретила регистрировать новых игроков на протяжении четырех трансферных окон.

Клуб пошел жаловаться по инстанциям, но везде, включая CAS, проигрывал. В итоге «Серен» обратился в бельгийский суд, где потребовал пересмотреть решение CAS, поскольку у него нет уверенности в том, что вердикт соответствует законам ЕС и стран, в него входящих. Клуб не согласился с тем, что решения CAS считаются окончательными, хотя ни один закон этого не предусматривает. Отметим, что формально решения CAS обжаловать все же можно, в Верховном суде Швейцарии, но только при наличии грубых процессуальных нарушений (на практике Верховный суд Швейцарии практически никогда не отменяет решения CAS). Плюс, указали истцы, Швейцария не входит в ЕС, а значит, ссылка на ее законы вообще выглядит странно. Бельгийский суд счел вопрос выходящим за рамки его полномочий и перенаправил иск в CJEU.

По мнению Тамары Капеты, как говорится в пресс-релизе, обнародованном CJEU, позиция истцов обоснованна. Она отметила, что, «когда правила FIFA потенциально нарушают права индивидуума, последний должен получить предоставленное законами ЕС право на эффективную юридическую защиту». Как следствие, считает она, «у представителей спортивной индустрии должен иметься прямой доступ к полноценному рассмотрению по существу национальными судами стран ЕС спорных правил, включая правила FIFA, несмотря на решения, уже вынесенные CAS».

Проще говоря, Тамара Капета уверена, что заинтересованные стороны должны иметь возможность опротестовать решения CAS в национальных судах ЕС, а значит, в конечном счете и в CJEU.

А это значит, что сам смысл существования CAS, который с 1984 года является высшей судебной инстанцией мирового спорта, ставится под сомнение. Зачем нужна эта структура, если ее решения все равно пересматриваются в других инстанциях? Куда проще сразу после рассмотрения дел дисциплинарными структурами спортивных организаций обращаться в гражданские суды.

Отметим, что мнение генерального адвоката ни к чему не обязывает суд. Оно консультативное. Тем не менее в последнее время явно прослеживается тенденция все более жесткого отношения судей CJEU к статусу спортивных структур как располагающих особым статусом, фактически выводящим их из-под действия законов. Самый яркий пример — вердикт Европейского суда, который в 2023 году постановил, что решение FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) запретить клубам и игрокам участвовать в проекте Суперлиги (весной 2021 года 12 суперклубов попытались запустить неподконтрольный UEFA турнир, но под давлением руководящих футбольных структур и национальных правительств идея была задушена) незаконно, а любые ограничения в этой сфере назвал «необоснованными».

Наносил CJEU удары и по такой важной сфере мирового футбола, как трансферная система.

Тут стоит вспомнить дело бывшего игрока сборной Франции Лассана Диарра. В суд он пошел после того, как ему предписали выплатить €10,5 млн московскому «Локомотиву» за одностороннее расторжение контракта. В FIFA постановили, что бремя выплаты этой суммы ляжет и на клуб, с которым Диарра подпишет контракт. В итоге у француза сорвался контракт с бельгийским «Шарлеруа», он пошел в суд, и тот постановил, что регламент FIFA нарушает законы ЕС о свободе перемещения рабочей силы и угрожают праву футболистов на работу.

«Если суд последует рекомендации Тамары Капеты, то любое решение CAS даже после подтверждения его Верховным судом Швейцарии можно будет опротестовать в любом суде стран ЕС на основании именно законов ЕС, а не внутренних регламентов спортивных организаций,— заявил изданию The Athletic глава нидерландской юридический фирмы Asser International Sports Law Centre Антуан Дюваль.— Хотя это будет долго и дорого».

Александр Петров