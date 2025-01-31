«На дне» возвращается

14 и 15 февраля в Александринском театре состоится премьера спектакля «На дне» по мотивам пьесы Максима Горького.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Репетиция спектакля «На дне» в Александринском театре

Фото: Владимир Постнов Репетиция спектакля «На дне» в Александринском театре

Фото: Владимир Постнов

Спектакль художественного руководителя театра Никиты Кобелева спустя полвека возвращает на Александринскую сцену одну из самых важных пьес мирового репертуара XX века.

«Когда я думал об этой пьесе, мне все отчетливее становилось ясно: эта пьеса не совсем бытовая, в ней много притчевых, символистских черт,— говорит Никита Кобелев.— Мы пытаемся, с одной стороны, выявить эту особенность материала, погрузив наших персонажей в зазор между реальностью и тем самым "сном золотым", состоящим из иллюзий, мечтаний и воспоминаний о прошлом. А с другой — придать ему современное, в меру ироничное звучание и увидеть в героях сегодняшних, метущихся людей в сложных кризисных ситуациях и желающих найти из них выход. В конце концов, словосочетание "на дне", как мне кажется, это даже больше про состояние внутреннее, нежели про внешнее».

В спектакле участвуют: Игорь Волков, Сергей Паршин, Иван Ефремов, Янина Лакоба, Мария Кузнецова, Мария Лопатина, Анна Селедец и другие.

Альбина Самойлова