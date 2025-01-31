«Казанова» в карнавале любви

Музыкальный театр им. Шаляпина представляет историю всемирно известного сердцееда в мюзикле «Казанова» 5 и 6 февраля и 19 и 20 марта на сцене Дворца искусств Ленинградской области (ДК им. Горького).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из мюзикла «Казанова»

Фото: Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина Сцена из мюзикла «Казанова»

Фото: Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина

Это история о Джакомо Казанове — юноше, чье имя стало синонимом скандала и романтики. Спектакль, вдохновленный пьесой Марины Цветаевой «Приключение», отражает эпоху XVIII века, когда интриги и страсти кипели, как вино на карнавальных балах. Зрители станут свидетелями превращения юного повесы в легендарного покорителя женских сердец. Венеция, как мать Казановы, и Карнавал, как его отец, поддержат стремления ловеласа, пока однажды он не встретит свою истинную любовь, ворвавшуюся в его жизнь, как чарующий свет луны.

Музыкальное полотно спектакля соткано из тончайших мелодий двух любящих сердец, а по-настоящему романтичную, пронзительную атмосферу сменяют экспрессивные и эффектные номера в духе Стравинского.

Режиссер спектакля Илья Архипов определяет жанр постановки как «карнавал о настоящей любви», где каждый момент наполнен игрой, страстью и чувственностью. Яркие выразительные костюмы от Алены Песковой и завораживающие декорации от самого режиссера создают антураж тайны и роковых интриг карнавальной жизни.

Альбина Самойлова