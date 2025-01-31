Признание конкурентов

В конце 2024 года ИД «Коммерсантъ» в Петербурге традиционно представил результаты исследования «Рейтинг топ-менеджеров года», на основе которого определяются лучшие руководители и бенефициары в 19 основных сферах экономики Петербурга и Ленобласти, по мнению отраслевого сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В номинации «Страхование» победителем стал Алексей Кузнецов, генеральный директор страховой группы «Капитал-Полис»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В номинации «Страхование» победителем стал Алексей Кузнецов, генеральный директор страховой группы «Капитал-Полис»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Презентация итогов исследования и награждение победителей состоялись 19 декабря 2024 года в ресторане Itameshi. Со сцены гостей поприветствовала исполнительный директор петербургского подразделения ИД «Коммерсантъ» Анна Ракитина. Дипломы вручали главный редактор ИД «Коммерсантъ» в Петербурге Андрей Ершов и руководитель спецпроектов Мария Кузнецова.

В 2024 году в исследование попали главы 376 компаний из 19 отраслей. Число номинантов значительно увеличилось по сравнению с 2023 годом (на 37 компаний). Шорт-листы составлял ИД «Коммерсантъ» в Петербурге совместно с независимыми аналитиками и отраслевыми ассоциациями. В их числе представители бизнес-ассоциаций: Telecom Daily, «Руссофт», Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата», Союз страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада, СПИБА и др.

Методика подразумевает, что после составления шорт-листа кураторы исследования просят самих номинантов оценить управленческие качества конкурентов и проголосовать, кто должен занять первое, второе и третье места в конкретной сфере деятельности по итогам прошедшего года. «По сути, данный рейтинг — это признание коллег»,— подчеркнул Андрей Ершов. Гости мероприятия отметили необычность премии и порой возникающие трудности при голосовании, ведь тяжело отдавать свой голос конкурентам. «Но тем и приятнее победа»,— указывают номинанты и победители «Рейтинга топ-менеджеров года».

В отрасли «Фармацевтика» были награждены генеральный директор АО «Вертекс» Георгий Побелянский и президент АО «Активный компонент» Александр Семенов. Господин Семенов заметил, что для «Активного компонента» эта награда — своеобразный аванс. «Сейчас мы находимся в серьезном инвестцикле: строим заводы несмотря на экономическую действительность. Как всегда, через тернии к звездам. Мы справимся»,— сказал он.

Председатель совета директоров ГК «Бестъ» Андрей Лушников был признан лучшим в номинации «Коммерческая недвижимость». Господин Лушников поблагодарил голосовавших и пообещал представить в 2025 году новые проекты — «революцию на рынке недвижимости».

В специальной номинации за создание комфортной среды внутри жилых комплексов был награжден генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко. Он отметил, что сегодня девелоперам крайне важно продумывать каждую деталь в проектах: от функциональных планировок квартир до безопасных дворов, современных детских садов, школ, спортивных кластеров и тематических променадов. «Мы активно развиваем образовательный центр, который посещают в месяц около 1,2 тыс. школьников выпускных классов и студенты. В нем мы популяризируем профессию строителя, рассказываем о рынке и новых технологиях»,— поделился господин Ярошенко.

Лидером в номинации «Телекоммуникации» стал генеральный директор ООО «ОБИТ» Андрей Гук.

В номинации «Гостеприимство» была награждена Анна Возняк, генеральный менеджер отеля Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo. «Сообщество отельеров — удивительное. У нас разные отели, разные сегменты, но всех объединяет одна цель: мы стараемся делать наш город интереснее, чтобы он стал гостеприимным. Поэтому мы не конкурируем друг с другом, скорее это партнерство, где мы готовы делиться лучшими практиками, опытом, обсуждать текущие вопросы и проблемы. Надеюсь, мы продолжим дружеское взаимодействие»,— отметила госпожа Возняк.

В номинации «Частная медицина» первое место занял Аркадий Столпнер, председатель правления Медицинского института им. Березина Сергея.

Диплом за новаторский подход к обучению будущих лидеров получил генеральный директор Онлайн-школы № 1 Артем Аницоев.

В номинации «Страхование» победителем стал Алексей Кузнецов, генеральный директор страховой группы «Капитал-Полис». «Для меня большая честь второй год подряд получать этот диплом. Приятно, что наше страховое сообщество, которое в подавляющем количестве состоит из директоров филиалов московских страховых компаний, выбирают руководителя и основателя петербургской страховой компании "Капитал-Полис", основанной 31 год назад. Все эти годы мы работаем на благо города»,— сказал со сцены господин Кузнецов.

Уже шестой год подряд в отрасли «Аудит, консалтинг, право» конкуренты выбирают Владимира Романовского, директора Института проблем предпринимательства. «Аудиторские, юридические и консалтинговые услуги объединяет то, что наша деловая жизнь — это борьба за доверие клиента. И очень приятно видеть, что эта борьба сопровождается профессиональным уважением и здоровым конкурентным климатом»,— заявил господин Романовский.

Диплом «За инновационные решения в области долгосрочных инвестиций» получила Маргарита Бородатова, генеральный директор УК «Доходъ». В номинации «Бизнес-образование» выиграл Ярослав Павлов, ректор бизнес-школы ИМИСП. В номинации «Ресторанный бизнес» были награждены Алексей Буров и Антон Скакодуб, управляющие партнеры ресторанной группы Dreamteam.

Мероприятие завершилось неформальным общением и праздничным фуршетом.

Алиса Мальцева