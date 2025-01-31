«Глобально наша задача — быть незаметными»

Объем отходов Ленинградской области по итогам 2024 года составил более 820 тыс. тонн. Из них около 550 тыс. тонн доставило на лицензированные полигоны и заводы по переработке мусора крупнейшее автотранспортное предприятие региона, специализирующееся на вывозе ТКО,— АО «Автопарк № 6 "Спецтранс"». О ситуации на рынке, новых контрактах, расширении автопарка, вызовах и внедрении инновационных решений корреспонденту Business Guide рассказал генеральный директор «Автопарка № 6 "Спецтранс"» Владимир Куксин.

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BUSINESS GUIDE: Ваш регион присутствия — Ленинградская область, какие здесь есть особенности ведения бизнеса?

ВЛАДИМИР КУКСИН: Нашему предприятию в 2024 году исполнилось 50 лет — история «Автопарка № 6 "Спецтранс"» берет свое начало с 1974 года. В 2021 году мы перепрофилировали свою деятельность на новый для себя регион — Ленинградскую область. И надо отметить, региональная специфика здесь сильно отличается от работы в мегаполисе: совершенно другая логистика, более длинные расстояния, иная специализированная техника, многообразие типов контейнерных площадок.

Кроме того, Ленинградская область сейчас один из передовых регионов в стране по росту темпов строительства нового жилья в приграничных с городом районах: Всеволожском, Ломоносовском, Гатчинском. Как следствие, это приводит к увеличению образуемых отходов, росту количества контейнерных площадок, дополнительным точкам сбора на маршрутах движения спецтехники. Чтобы обслуживать новые объемы образования, мы должны своевременно закупать новую технику, нанимать персонал. Все это, безусловно, сказывается на финансовых показателях предприятия. Рентабельность до 10% считается для нас уже хорошим результатом.

BG: В новогодние праздники количество отходов значительно увеличивается, что создает дополнительную нагрузку для компаний, специализирующихся на вывозе ТКО. Как решаете эту проблему?

В. К.: Мы четко понимаем нашу миссию, поэтому особенно к новогодним праздникам всегда готовимся заранее, чтобы люди не замечали разницы с буднями. Объем отходов в Ленобласти по разным причинам в этот период увеличивается в два-три раза: люди стараются избавляться от старых вещей, дарят подарки, образуется много упаковки, пищевых отходов. Это большая нагрузка, и единственный выход в этой ситуации — увеличивать производственные мощности. Мы привлекаем субподрядчиков, чтобы добавить подвижного состава на маршрутах и выпустить на линию больше мусоровозов. Все наши сотрудники четко понимают, что в связи со спецификой работы новогодние праздники для нас — горячая пора, а не время для отдыха.

Глобально наша задача — быть незаметными. То есть сделать так, чтобы мусор вывозился вовремя и не скапливался на контейнерных площадках.

BG: Количество отходов, как показывает статистика, также растет год к году, что может требовать расширения автопарка и увлечения штата сотрудников. Планируете ли в 2025 году делать шаги в этом направлении?

В. К.: Каждый год мы вывозим не менее 550 тыс. тонн ТКО. Если говорить про доли рынка, то для Ленинградской области это около 60% всех отходов.

На данный момент у «Автопарка № 6 "Спецтранс"» более 200 транспортных средств и 650 сотрудников. И мы, конечно, регулярно расширяемся. В октябре мы заключили контракт на покупку еще 25 дополнительных мусоровозов. Первые поставки ожидаются в ближайшее время, а к апрелю уже все машины будут в нашем парке. Параллельно мы ищем и водителей, чтобы не создавать временной лаг между получением автомобилей и их выходом на линию. Думаем, что штат сотрудников расширится до 700–720 человек в 2025-м.

BG: Какова сегодня стоимость одной единицы спецтехники?

В. К.: От 16 до 19 млн рублей. Недешевое удовольствие, особенно если учесть, что с лизингом сейчас также все непросто: за три года переплата составляет почти полную стоимость автомобиля, то есть 100%.

BG: Не секрет, что сейчас на рынке труда наблюдается острый дефицит кадров. Как привлекаете новых сотрудников и удерживаете старых? Есть ли какая-то система мотивации?

В. К.: Тенденция времени такова, что, как и для многих, вопрос кадрового дефицита для нас один из ключевых: нужно оставаться конкурентными на рынке труда и постоянно мотивировать сотрудников выполнять все больший объем работ. Водитель с квалификацией у нас получает 200–250 тыс. рублей в месяц. Есть и передовики, которые зарабатывают более 300 тыс. Таких в компании 10–15 человек.

Зарплата у нас сдельная. То есть опустошенный бак для водителя — это фиксированная сумма. Соответственно, чем больше сделал, тем больше получил.

BG: Вы говорите о серьезных планах, на реализацию которых потребуются немалые средства. Откуда думаете привлекать финансирование?

В. К.: Недавно мы заключили новые контракты с региональным оператором Ленинградской области, поэтому до 2028 года можем строить четкие планы. Длинные контракты на три года и более позволяют нам спокойно планировать нашу деятельность. У нас есть стабильный финансовый портфель и четкий финансовый план: закупка техники, лизинг, индексация зарплат. Например, уже в планах до 2027 года закупка 65–70 новых машин, которые позволят существенно обновить наш парк.

BG: Применяете ли какие-то новые технологичные решения в работе?

В. К.: Отрасль активно оцифровывается. Правительство РФ совместно с Российским экологическим оператором разработали ФГИС УТКО. Мы также вместе с Управляющей компанией по обращению с отходами в Ленинградской области внедрили прогрессивный программный продукт, который сейчас позволяет в режиме реального времени отслеживать весь вывоз и каждую площадку в Ленинградской области.

Это, к примеру, приложение для водителей и диспетчеров, в котором автоматически составляются акты, прописываются причины невывоза и рассылаются во все необходимые инстанции. Благодаря этому все участники процесса — от нас с регоператором, до управляющих компаний с администрациями — могут реагировать на проблемы максимально оперативно.

BG: В отрасли вывоза отходов, да и в целом сервиса, клиент редко бывает довольным. Как отрабатываете критику и жалобы?

В. К.: Важно понимать, что у нас в компании нет ни одного человека, который не пытался бы как можно результативнее решить вопрос с вывозом мусора. Мы за это получаем деньги. «Автопарк №6 "Спецтранс"» в день обслуживает 5 тыс. контейнерных площадок, а в месяц — 150 тыс. Каждый мусоровоз вывозит по 4–5 тыс. куб. м отходов. Это очень большие объемы.

Естественно, при таких объемах с жалобами мы сталкиваемся регулярно. Мусор не вывезен, людей это волнует, и их можно понять. Причин может быть довольно много. Например, только за 2024 год припаркованные у контейнерной площадки автомобили помешали вывезти мусор 3,9 тыс. раз. Есть еще погодные условия, недоработки управляющих компаний по расчистке внутридворовых территорий, человеческий фактор и другие помехи. По каждому такому случаю составляется акт, и в этот же день, если есть возможность, или на следующий отходы вывозятся.

BG: С какими проблемами и вызовами вы сталкиваетесь?

В. К.: Во-первых, это дефицит кадров. Найти водителя мусоровоза не так просто. Во-вторых, постоянный рост расходов, связанных с закупкой и обслуживанием техники. Как известно, с рынка ушли все привычные нам ранее производители автомобилей и запчастей. За последние пару лет мы переориентировались на отечественного и китайского производителя, а это новая специфика обслуживания. Срок эксплуатации транспортных средств вырос, стоимость запчастей увеличилась более чем на 50%. Рост стоимости топлива за 2024 год составил 20%. Но повторюсь, это и есть вызовы, которые помогают нам быть лучше конкурентов.

BG: Какова основная концепция работы вашей компании в 2025 году?

В. К.: Постоянно улучшаться. Девиз нашей организации «Где мы — там чисто». Хотим, чтобы было чисто везде, где мы работаем. А для этого постоянно нужны новая техника и новые люди. Другого способа нет. Подводя итоги 2024 года, мы посчитали, что за год наши машины проезжают 10 млн км, а это 250 кругосветных путешествий по экватору. Так вот, в 2025-м эта цифра станет еще внушительнее.

Будем продолжать оставаться качественными проводниками мусорной реформы, ведь на нас особая ответственность: мы лицо реформы на контейнерной площадке. Региональные операторы сфокусированы на строительстве новых современных комплексов по переработке твердых коммунальных отходов, а мы, в свою очередь, на местах демонстрируем реализацию реформы. В своем дворе люди видят контейнерную площадку — и на ней должно быть чисто.

Владимир Колодчук