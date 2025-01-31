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Через тернии — к океанам

Мнение эксперта

Генеральный директор C-Shipping Алексей Гагаринов о развитии Большого порта Санкт-Петербург, динамике контейнерооборота, а также о потенциале контейнерных терминалов Северной столицы.

Фото: Валентин Новиков

Фото: Валентин Новиков

Большой порт Санкт-Петербург — порт для регулярного океанского контейнерного сообщения. Всего три года назад этот тезис звучал как научная фантастика в стиле произведений гениального Кира Булычева. Вводными данными в тот период были уход международных морских перевозчиков и падение грузопотока на 70%. Но катастрофы не случилось. Случилась фантастика.

По итогам 2024 года суммарное увеличение контейнерооборота через порт Санкт-Петербурга достигло 31% (до 1,374 млн TEU) — это наибольший восстановительный рост среди всех портов России. Как это произошло? Победила память о том, что еще во времена СССР Ленинградский торговый порт развивался в качестве узлового для прямого океанского сообщения со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Северной, Южной, Латинской Америки и даже с Австралией. Существовали и прекрасно развивались национальные океанские линии, на которых работали контейнеровозы и суда типа ро-ро. Получается, что опыт уже был и надо было к нему вернуться. Весь 2023 год был посвящен этой работе: буквально с астрономической скоростью появлялись новые регулярные морские контейнерные сервисы. И к концу 2024 года мы подошли к переосмыслению подходов к оперированию контейнерными перевозками через Санкт-Петербургский порт.

За это время, как в любой хорошей фантастике, было много поворотов сюжета и неожиданных развязок. Уход некоторых игроков с дистанции, посадки судов на мель, рост тайм-чартерных ставок и дефицит нужного контейнерного тоннажа, затруднения в расчетах за товары, но при этом абсолютный рекорд по перегруженному количеству контейнеров за один заход судна: 4594 контейнера, или 8349 TEUS (импорт и экспорт). Для сравнения, в среднем за один заход обрабатывается от 1300 до 3000 контейнеров.

Стало очевидно, что потенциал для развития порта есть. И он требует увеличить разрешенную осадку судов до 14,5 м. Сегодня в Санкт-Петербургском морском канале она составляет 11 м.

Еще одна задача на 2025 год — развитие регулярного морского контейнерного сервиса на новых географических направлениях, таких как порты стран Западной Африки и Кубы. Руководство ООО «Си-Шиппинг», одной из первых компаний, восстановивших совместно с партнерами стратегически важный прямой контейнерный сервис из Санкт-Петербурга в Китай, неоднократно заявляло о необходимости развития совместно с Ираном прямого морского сообщения через порт Бендер-Аббас, а также контейнерного и ро-ро-сообщения с Ближним Востоком. Примеры успешной работы по новым маршрутам есть: российский перевозчик «М-Лайн» выстроил регулярный контейнерный сервис с нуля между Санкт-Петербургом и портами Индии, Китая и Латинской Америки.

В фильме «Через тернии к звездам» главная цель героев — очистка и возрождение планеты. Аналогичные по усилиям и масштабам задачи по развитию транспорта сегодня решаются в рамках нацпроектов России. Впервые на моей памяти в качестве приоритетного направления выделено расширение опорной сети морских портов.

Так смогут ли контейнерные терминалы Санкт-Петербурга как самые мощные и наиболее технически оснащенные стать центром роста? Мы имеем для этого все основания: опыт, географию, людей. Дело за малым: сделать для этого все возможное. И как писал Кир Булычев: «Хорошо, когда есть решение, которое можно принять».

С 2013 года компания C-Shipping представляет различных контейнерных, ро-ро- и конвенциональных перевозчиков, работает в сегменте автомобильной логистики новых готовых автомобилей, осуществляет экспедирование в портах Санкт-Петербург, Калининград, Новороссийск, а также организовывает перевозку грузов наземными видами транспорта.

С 2022 года компания предоставляет перевозку контейнерных грузов между портами Петербурга и Китая напрямую на еженедельной основе.

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