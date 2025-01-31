Зарплатные ожидания наращивают аппетит

В прошлом году гонка зарплат в Петербурге набирала скорость. Как говорят эксперты, сегодня средний заработок, который указывают в вакансиях местные работодатели, достиг 80 тыс. рублей. За год прирост составил более 10 тыс. рублей.

Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО, говорит, что первая тройка самых востребованных профессий на рынке труда Петербурга в 2024 году осталась неизменной: менеджер по продажам (67 тыс. вакансий), продавец-консультант (54 тыс.) и бухгалтер (27 тыс.), у которых за год оказались стабильные темпы роста новых вакансий среди топ-20. «Профессия водителя поднялась сразу на две позиции по сравнению с 2023 годом и заняла четвертое место, количество вакансий для них выросло за года на 20%. Замыкают топ-5 повара и кондитеры, для которых в 2024 году было открыто 23 тыс. вакансий»,— перечисляет эксперт.

По ряду профессиональных сфер зарплатные скачки еще более яркие. Так, сильнее всего за год доход вырос в сфере транспорта и логистики (+35%, или на 28,2 тыс., до 109,3 тыс. рублей). На втором месте по динамике прироста дохода оказалась сфера обслуживания (+32%, или на 19,3 тыс., до 80 тыс. рублей). На третьем месте — сфера административного персонала, здесь зарплаты в вакансиях выросли на 28%, или на 16,5 тыс., до 75,3 тыс. рублей. Рабочему персоналу нарастили возможный доход в вакансиях на 25%, или до 94,4 тыс. рублей.

Резюме отстают от вакансий

Как говорят специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, у них число вакансий увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом, а число резюме — на 9%. «Учитывая, что в 2023 году число вакансий более чем на треть превысило показатели 2022 года, за два года спрос на персонал вырос в 1,6 раза. Темп прироста количества резюме не покрывает кадровые потребности рынка»,— отмечают в сервисе.

По данным компании, наибольший прирост вакансий относительно прошлого года наблюдается в ритейле (+20%). Самые востребованные в 2024 году категории персонала — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтехники, линейные сотрудники в ритейле, складской персонал и курьеры.

Больше всего вакансий в Санкт-Петербурге — в производственной сфере. Предложений работы в промышленной сфере больше на 17% к уровню прошлого года. Лидером по количеству вакансий является машиностроение, на втором месте — обработка металла, на третьем — пищевая промышленность.

Самые востребованные инженерно-технические работники — конструкторы и технологи производств, инженеры-программисты, а среди квалифицированных рабочих больше всего необходимы операторы станков с ЧПУ, токари и фрезеровщики. «Есть рабочие профессии в промышленности с приростом зарплат за год более 20%»,— рассказали в SuperJob.

Самые востребованные в строительстве — монтажники и инженеры-конструкторы. Вакансий в сегменте «Строительство, проектирование, недвижимость» за год стало больше на 16%. Больше всего в кадрах нуждаются компании, специализирующиеся на строительно-монтажных работах.

Среди ИТР в сегменте «Строительство, проектирование, недвижимость» наиболее востребованы конструкторы, инженеры ПТО и инженеры по эксплуатации зданий. Среди квалифицированных рабочих — электромонтажники, слесари-сантехники и сварщики. Прирост зарплат за год по отдельным позициям квалифицированных рабочих в строительстве превысил 20%.

В ритейле также ощущается серьезная нехватка линейного персонала. Число вакансий в сфере розничных продаж за год увеличилось на 20%. Особенно остро нехватку персонала испытывают супермаркеты. Розничные сети привлекают линейный персонал различными способами: на основную занятость и подработку с индивидуальным графиком, активно пользуются услугами аутсорсинговых компаний.

Зарплаты водителей грузовых автомобилей более 200 тыс. рублей в месяц уже привычны. Вакансий в транспортно-логистической отрасли за год стало больше на 17%. Самые востребованные сотрудники — водители большегрузных автомобилей.

Спрос на персонал в сегменте «Информационные технологии, интернет, связь, телекоммуникации» за год вырос на 6%. Топ-3 наиболее востребованных языков программирования в Санкт-Петербурге: Java, C++, Python. На втором и третьем месте по востребованности после программистов — аналитики и специалисты по тестированию соответственно.

Многочисленные угрозы в сфере кибербезопасности заставляют государственные компании и частный бизнес уделять повышенное внимание защите информации. Судя по вакансиям, компании все чаще встраивают возможности искусственного интеллекта в свои процессы. Как следствие, IT-специалисты, владеющие навыками работы с использованием ИИ, очень востребованы и зарабатывают больше.

HoReCa — вторая отрасль по темпам прироста спроса на персонал в 2024 году после ритейла. За год вакансий стало больше на 19%. В топ-3 востребованных позиций входят официанты, повара и пекари, а также горничные. Зарплатный максимум курьера на самокате — 115 тыс. рублей, водителя-курьера — 180 тыс. рублей. Количество вакансий за год выросло на 14%. В условиях кадрового дефицита службы доставки демонстрируют отличные способности к адаптации. Они сделали упор на непрерывность HR-процессов и внедрение цифровых технологий. Гибкий график, возможность подрабатывать от нескольких часов в день, конкурентные ставки, ежедневная оплата — службы доставки перетягивают персонал у компаний производящего сектора экономики. В Санкт-Петербурге пеший курьер в среднем зарабатывает 65 тыс. рублей, автокурьер — 90 тыс. рублей.

В сфере услуг наибольший спрос на персонал автосервисов и специалистов по обслуживанию промышленного и торгового оборудования. Количество вакансий в сфере сервисного обслуживания за год выросло на 15%. Организации, обслуживающие производственное оборудование, сталкиваются с теми же проблемами на рынке труда, что и промышленные предприятия. Кроме того, в последние годы специалистам приходится переучиваться для работы с оборудованием от азиатских поставщиков.

В автомобильных сервисных центрах давно наблюдается нехватка кадров из-за нежелания выпускников профильных колледжей работать по специальности и низкого уровня их подготовки. Автосервисам приходится конкурировать за персонал с компаниями, занимающимися доставкой и логистикой. Заработная плата в автосервисах, курьерских службах и на складах примерно одинаковая, а вот сложность работы и уровень ответственности значительно отличаются.

В медицинской сфере вакансий за год стало на 18% больше. Врачи всегда в топе вакансий с высокими зарплатами. Чаще всего в коммерческие клиники требуются терапевты, неврологи и педиатры. Ощущается серьезная нехватка медицинских сестер и лаборантов.

В розничном аптечном бизнесе по-прежнему ощущается дефицит персонала. Среди самых востребованных позиций больше всего в зарплате прибавили провизоры (+15% за год), сейчас их среднемесячный заработок составляет 75 тыс. рублей.

Спрос на персонал в банковской отрасли за год вырос на 15%. В топ-3 вакансий входят менеджеры по продажам и розничному кредитованию, а также кассиры-операционисты.

Смена работы стала привычным делом

Анна Лях, директор по управлению персоналом компании «Главстрой Санкт-Петербург», говорит: «По нашим данным, строительная отрасль входит в топ-5 отраслей с высоким кадровым дефицитом, и, к сожалению, такая ситуация складывается уже не первый год. Сложно выделить какую-то основную причину, скорее можно говорить о совокупности факторов, в том числе это недостаток узкоспециализированных квалифицированных кадров».

В тройке самых востребованных строительных специальностей: монолитчики, каменщики, специалисты отделочных работ, за ними следуют сварщики, электромонтажники, сантехники. Также отмечается дефицит грамотных инженеров-сетевиков, работающих с вентиляцией, слаботочными сетями, водоснабжением. Кроме того, очень сложно найти высокопрофессиональных сметчиков, экономистов, инженеров ПТО — как правило, такие кандидаты имеют два-три дополнительных предложения. «Кандидатов с нужными нам компетенциями, работоспособных, заинтересованных развиваться профессионально, на рынке труда становится все меньше; среди работодателей за них наблюдается высокая конкуренция»,— указывает госпожа Лях.

По аналитическим данным, в январе — ноябре 2024 года девелоперы Санкт-Петербурга в среднем подняли зарплаты сотрудникам на 18%. В этом году стали больше получать отделочники, штукатуры и бетонщики: их уровень заработной платы выше на 20–25%. А также инженеры ПТО, инженеры-сметчики и инженеры-проектировщики, доходы которых подросли на 10–15%.

Марина Павлюкевич, генеральный директор PLG, замечает, что люди стали проще относиться к смене работы: в декабре 2024 года активность соискателей была на 30% выше аналогичного периода 2021 года. «Также в канун новогодних праздников стабильно отмечается сезонный спрос на персонал в сфере гостеприимства. Как представитель группы компаний, в составе которой девелоперская и управляющая компании, а также отельный оператор, могу отметить растущий дефицит кадров как в строительной отрасли, так и в управлении и обслуживании объекта недвижимости»,— делится она.

Кирилл Косов

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