Генплан, ставка Центробанка и выборы

По традиции Business Guide обратился к читателям с просьбой назвать главное событие 2024 года, которое повлияло на общественную, деловую и политическую жизнь Санкт-Петербурга и будет влиять в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Значительная доля опрошенных читателей BG принятие Генерального плана развития города назвали главным событием года

Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ Значительная доля опрошенных читателей BG принятие Генерального плана развития города назвали главным событием года

Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ

Александр Тертычный, генеральный директор ООО «Антерра»:

— Главным событием 2024 года в Санкт-Петербурге, оказавшим значительное влияние на общественную, деловую и политическую жизнь города и продолжающим влиять в 2025 году, стал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). Результатом форума стало привлечение сотен миллиардов рублей инвестиций и заключение стратегических соглашений, которые продолжат стимулировать экономическое развитие и модернизацию городской инфраструктуры в 2025 году.

Андрей Хлутков, директор Президентской академии в Санкт-Петербурге:

— Основной посыл 2024 году в Санкт-Петербурге с эффектом на будущее, несомненно, задали выборы президента страны и губернатора города. Такие события традиционно играют важную роль в жизни любого сообщества, привлекая максимальное внимание и участие представителей власти, бизнеса и общества, являясь своего рода контрольной точкой текущей истории нашего времени. На фоне развернувшихся предвыборных кампаний были подведены итоги развития Северной столицы за последние пять лет, дан старт новым масштабным инициативам и проектам, среди которых есть и те, что коренным образом изменят социально-экономическую структуру ряда регионов России: например, строительство первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург.

Алексей Бушуев, коммерческий директор группы «Аквилон» в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти:

— Главное событие, которое повлияло и продолжит влиять на нашу жизнь,— это поднятие ключевой ставки Центробанка. Программа ипотеки с господдержкой перестала действовать, и пока у покупателей не появится иных финансовых инструментов, которые облегчают покупку недвижимости, возможности переехать в новую квартиру для наших сограждан будут ограничены.

Людмила Рева, коммерческий директор «ГК Алькор»:

— Повышение ключевой ставки.

Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО:

— Оценивать какое-то конкретное событие, глобально повлиявшее на жизнь и бизнес в Петербурге, сложно. Но можно оценить весь год. И мы это сделали вместе с петербуржцами, спросив их, как 2024 год сказался на работе их компании. По мнению 40% респондентов, 2024 год негативно отразился на деятельности компаний, в которых они работают. Однако в 2023 и 2022 годах таких мнений было больше: 47 и 69% соответственно. О позитивном влиянии событий этого года на работодателей заявил каждый десятый петербуржец — 10% (для сравнения, в 2023 году было немного меньше оптимистично настроенных работников — 9%, в 2022 — только 6%). При этом в текущем году примерно равное количество опрошенных затруднились с ответом или посчитали, что никаких изменений 2024-й в их компании не привнес: 24 и 26% соответственно.

Татьяна Наумова, региональный директор «Madame Coco Россия»:

— В 2024 году маркировка домашнего текстиля стала обязательной, и за ее несоблюдение начали применяться штрафы. Санкт-Петербург как один из ведущих центров ритейла стал полем для ощутимых изменений, которые повлияли на всю бизнес-среду. Маркировка затронула как производителей, так и ритейлеров. Теперь каждая единица текстиля, будь то постельное белье, полотенца или скатерти, должна быть снабжена цифровым кодом. Он позволяет отследить путь товара от производства до покупателя, исключая подделки и контрафакт. Для ритейлеров это стало вызовом. Внедрение маркировки потребовало затрат на оборудование, обучение персонала и настройку новых систем учета. В 2025 году ожидается дальнейшая цифровизация ритейла. Вместе с этим прогнозируется консолидация отрасли, поскольку не все игроки выдержат новые стандарты. Малый бизнес может уйти с рынка, перейдя под франшизы крупных сетей.

Ольга Бочарникова, генеральный директор АН «Культурная столица»:

— Одним из главных событий прошедшего года является вступление в силу нового, долгожданного Генерального плана Санкт-Петербурга, который, наконец, должен упорядочить строительные процессы города.

Генплан содержит положения, которые, безусловно, повлияют на жизнь города во всех ее аспектах: это строительство 86 станций метро (согласно плану, до 2050 года подземка придет в Парголово, Стрельну и Павловск), нескольких переправ через Неву, активное развитие железнодорожной сети на севере и юге города, строительство новых дорожных развязок, призванных уменьшить количество пробок. Появится около 24 новых тоннелей, в плане — новые парки отдыха и зеленые зоны. Если данный Генплан будет восприниматься как закон и его не будут подвергать бесконечным изменениям и дополнениям (например, из-за конфликта интересов города и Ленобласти), то он даст серьезный толчок к развитию новых, интересных локаций для жизни, ведения бизнеса и отдыха, увеличивая влияние Петербурга как в региональном, так и в федеральном плане.

Вера Бойкова, руководитель направления по работе с брокерами Smart Commerce:

— Главными событиями года на рынке недвижимости я бы назвала отмену программы льготной ипотеки и пертурбации, которые происходили с ключевой ставкой. Сейчас ее уровень превышает 20%, что, безусловно, влияет на всю экономику страны. Эти два события вместе достаточно сильно повлияли в первую очередь на рынок недвижимости.

В Санкт-Петербурге и Ленобласти спрос по итогам третьего квартала 2024 года оказался более чем на 30% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В связи с этим рынок недвижимости переживает трансформацию. Сферу жилья ждет стагнация. Но инвесторы, заинтересованные в надежном сбережении средств, предпочитают в качестве альтернативы коммерческую недвижимость. По данным NF Group, в первом полугодии объем инвестиций в коммерческую недвижимость Санкт-Петербурга составил 364 млрд рублей. Мы рассчитываем, что по итогам второго полугодия интерес к этому направлению увеличится еще больше, поскольку инвесторы, собиравшиеся купить квартиру, отдадут предпочтение коммерческой недвижимости.

Александр Кравцов, управляющий партнер ГК Fizika Development:

— Выборы губернатора Петербурга во многом определили дальнейший вектор развития городской экономики и жилой среды. Команда градоначальника остается прежней, и все ключевые события, которые изначально планировалось завершить в 2024 году, «переедут» на 2025-й.

В частности, мы как девелоперы ожидаем, что Александру Беглову будет представлен проект новых Правил землепользования и застройки, которые определяют виды назначения участков и параметры расположенных на них объектов капитального строительства.

Максим Штерн, собственник ГК «ПСК»:

— Я назову два разных события, но оба с большим влиянием и куда более долгим периодом сохранения этого влияния, чем только текущий год и следующий. Главное событие в экономической плоскости, касающееся не только Санкт-Петербурга, но и всей страны,— это повышение ключевой ставки и ее долгое сохранение на третьем десятке процентной шкалы. Даже если она снизится в следующем году, часть долгосрочных решений, приятных с учетом «ключа», будет проявляться весь 2025 год и даже далее.

Главное событие в строительстве и городском развитии — вступление в силу нового Генплана города до 2040–2050 годов. Тут сам за себя говорит обозначенный горизонт планирования.

Кирилл Страхов, президент фонда развития городского самоуправления «1870»:

— Спад экономики. Самый очевидный маркер в Петербурге — сокращение сбора налога на прибыль организаций, который даже в номинальном выражении ниже предыдущего кризисного года. По предварительным данным, более чем на 20% сократился ввод жилья, примерно на 10% — объемы грузовых перевозок автотранспортом. Это тревожные показатели, учитывая низкую базу 2023 года. Особенно заметно сократился оборот организаций по добыче полезных ископаемых: почти на четверть. По существу, это обрушение попыток сделать Петербург моногородом «Газпрома». Стратегический просчет привел к закономерному сокращению производственных доходов городского бюджета. Хорошая новость в том, что реальная экономика ставит под сомнение излишне амбициозные проекты, такие как неуместные и ненужные новые башни «Лахта-центра».

Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:

— В 2024 году в России ключевым событием стали президентские выборы, на которых Владимир Путин одержал убедительную победу, которая символизирует поддержку и рост доверия граждан к его политическому курсу. Главным событием 2024 года, оказавшим значительное влияние на деловую жизнь Санкт-Петербурга, стал Петербургский международный экономический форум. ПМЭФ-2024 в этом году собрал 21,3 тыс. участников из 139 стран, а также 3,5 тыс. делегаций российских и зарубежных компаний, что подтверждает его статус ведущей площадки для диалога бизнеса и власти. Среди иностранных участников были представители из 95 стран, в том числе 63 главы дипломатических миссий и 48 министров. На ПМЭФ-2024 было подписано рекордное количество соглашений (1073) на общую сумму 6,49 трлн рублей, что открывает новые возможности для развития регионов и страны в целом. Лидирующие позиции по количеству заключенных контрактов заняли Санкт-Петербург (69 контрактов на 1,22 трлн рублей), Томская область (8 контрактов на 600 млрд рублей) и Москва (18 контрактов на 572 млрд рублей). Освещение форума осуществляли 4,2 тыс. российских и международных СМИ, что подчеркивает его значимость на мировой арене. В молодежной программе участвовали представители 305 вузов. ПМЭФ-2024 является центральным событием по трансформации системы международных отношений и формированию новых точек роста, развитию торгово-экономического сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС, а также структурной трансформации российской экономики.