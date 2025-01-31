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Генплан, ставка Центробанка и выборы

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По традиции Business Guide обратился к читателям с просьбой назвать главное событие 2024 года, которое повлияло на общественную, деловую и политическую жизнь Санкт-Петербурга и будет влиять в 2025 году.

Значительная доля опрошенных читателей BG принятие Генерального плана развития города назвали главным событием года

Значительная доля опрошенных читателей BG принятие Генерального плана развития города назвали главным событием года

Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ

Значительная доля опрошенных читателей BG принятие Генерального плана развития города назвали главным событием года

Фото: Станислав Забурдаев, Коммерсантъ

Александр Тертычный, генеральный директор ООО «Антерра»:

— Главным событием 2024 года в Санкт-Петербурге, оказавшим значительное влияние на общественную, деловую и политическую жизнь города и продолжающим влиять в 2025 году, стал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). Результатом форума стало привлечение сотен миллиардов рублей инвестиций и заключение стратегических соглашений, которые продолжат стимулировать экономическое развитие и модернизацию городской инфраструктуры в 2025 году.

Андрей Хлутков, директор Президентской академии в Санкт-Петербурге:

— Основной посыл 2024 году в Санкт-Петербурге с эффектом на будущее, несомненно, задали выборы президента страны и губернатора города. Такие события традиционно играют важную роль в жизни любого сообщества, привлекая максимальное внимание и участие представителей власти, бизнеса и общества, являясь своего рода контрольной точкой текущей истории нашего времени. На фоне развернувшихся предвыборных кампаний были подведены итоги развития Северной столицы за последние пять лет, дан старт новым масштабным инициативам и проектам, среди которых есть и те, что коренным образом изменят социально-экономическую структуру ряда регионов России: например, строительство первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург.

Алексей Бушуев, коммерческий директор группы «Аквилон» в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти:

— Главное событие, которое повлияло и продолжит влиять на нашу жизнь,— это поднятие ключевой ставки Центробанка. Программа ипотеки с господдержкой перестала действовать, и пока у покупателей не появится иных финансовых инструментов, которые облегчают покупку недвижимости, возможности переехать в новую квартиру для наших сограждан будут ограничены.

Людмила Рева, коммерческий директор «ГК Алькор»:

— Повышение ключевой ставки.

Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО:

— Оценивать какое-то конкретное событие, глобально повлиявшее на жизнь и бизнес в Петербурге, сложно. Но можно оценить весь год. И мы это сделали вместе с петербуржцами, спросив их, как 2024 год сказался на работе их компании. По мнению 40% респондентов, 2024 год негативно отразился на деятельности компаний, в которых они работают. Однако в 2023 и 2022 годах таких мнений было больше: 47 и 69% соответственно. О позитивном влиянии событий этого года на работодателей заявил каждый десятый петербуржец — 10% (для сравнения, в 2023 году было немного меньше оптимистично настроенных работников — 9%, в 2022 — только 6%). При этом в текущем году примерно равное количество опрошенных затруднились с ответом или посчитали, что никаких изменений 2024-й в их компании не привнес: 24 и 26% соответственно.

Татьяна Наумова, региональный директор «Madame Coco Россия»:

— В 2024 году маркировка домашнего текстиля стала обязательной, и за ее несоблюдение начали применяться штрафы. Санкт-Петербург как один из ведущих центров ритейла стал полем для ощутимых изменений, которые повлияли на всю бизнес-среду. Маркировка затронула как производителей, так и ритейлеров. Теперь каждая единица текстиля, будь то постельное белье, полотенца или скатерти, должна быть снабжена цифровым кодом. Он позволяет отследить путь товара от производства до покупателя, исключая подделки и контрафакт. Для ритейлеров это стало вызовом. Внедрение маркировки потребовало затрат на оборудование, обучение персонала и настройку новых систем учета. В 2025 году ожидается дальнейшая цифровизация ритейла. Вместе с этим прогнозируется консолидация отрасли, поскольку не все игроки выдержат новые стандарты. Малый бизнес может уйти с рынка, перейдя под франшизы крупных сетей.

Ольга Бочарникова, генеральный директор АН «Культурная столица»:

— Одним из главных событий прошедшего года является вступление в силу нового, долгожданного Генерального плана Санкт-Петербурга, который, наконец, должен упорядочить строительные процессы города.

Генплан содержит положения, которые, безусловно, повлияют на жизнь города во всех ее аспектах: это строительство 86 станций метро (согласно плану, до 2050 года подземка придет в Парголово, Стрельну и Павловск), нескольких переправ через Неву, активное развитие железнодорожной сети на севере и юге города, строительство новых дорожных развязок, призванных уменьшить количество пробок. Появится около 24 новых тоннелей, в плане — новые парки отдыха и зеленые зоны. Если данный Генплан будет восприниматься как закон и его не будут подвергать бесконечным изменениям и дополнениям (например, из-за конфликта интересов города и Ленобласти), то он даст серьезный толчок к развитию новых, интересных локаций для жизни, ведения бизнеса и отдыха, увеличивая влияние Петербурга как в региональном, так и в федеральном плане.

Вера Бойкова, руководитель направления по работе с брокерами Smart Commerce:

— Главными событиями года на рынке недвижимости я бы назвала отмену программы льготной ипотеки и пертурбации, которые происходили с ключевой ставкой. Сейчас ее уровень превышает 20%, что, безусловно, влияет на всю экономику страны. Эти два события вместе достаточно сильно повлияли в первую очередь на рынок недвижимости.

В Санкт-Петербурге и Ленобласти спрос по итогам третьего квартала 2024 года оказался более чем на 30% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В связи с этим рынок недвижимости переживает трансформацию. Сферу жилья ждет стагнация. Но инвесторы, заинтересованные в надежном сбережении средств, предпочитают в качестве альтернативы коммерческую недвижимость. По данным NF Group, в первом полугодии объем инвестиций в коммерческую недвижимость Санкт-Петербурга составил 364 млрд рублей. Мы рассчитываем, что по итогам второго полугодия интерес к этому направлению увеличится еще больше, поскольку инвесторы, собиравшиеся купить квартиру, отдадут предпочтение коммерческой недвижимости.

Александр Кравцов, управляющий партнер ГК Fizika Development:

— Выборы губернатора Петербурга во многом определили дальнейший вектор развития городской экономики и жилой среды. Команда градоначальника остается прежней, и все ключевые события, которые изначально планировалось завершить в 2024 году, «переедут» на 2025-й.

В частности, мы как девелоперы ожидаем, что Александру Беглову будет представлен проект новых Правил землепользования и застройки, которые определяют виды назначения участков и параметры расположенных на них объектов капитального строительства.

Максим Штерн, собственник ГК «ПСК»:

— Я назову два разных события, но оба с большим влиянием и куда более долгим периодом сохранения этого влияния, чем только текущий год и следующий. Главное событие в экономической плоскости, касающееся не только Санкт-Петербурга, но и всей страны,— это повышение ключевой ставки и ее долгое сохранение на третьем десятке процентной шкалы. Даже если она снизится в следующем году, часть долгосрочных решений, приятных с учетом «ключа», будет проявляться весь 2025 год и даже далее.

Главное событие в строительстве и городском развитии — вступление в силу нового Генплана города до 2040–2050 годов. Тут сам за себя говорит обозначенный горизонт планирования.

Кирилл Страхов, президент фонда развития городского самоуправления «1870»:

— Спад экономики. Самый очевидный маркер в Петербурге — сокращение сбора налога на прибыль организаций, который даже в номинальном выражении ниже предыдущего кризисного года. По предварительным данным, более чем на 20% сократился ввод жилья, примерно на 10% — объемы грузовых перевозок автотранспортом. Это тревожные показатели, учитывая низкую базу 2023 года. Особенно заметно сократился оборот организаций по добыче полезных ископаемых: почти на четверть. По существу, это обрушение попыток сделать Петербург моногородом «Газпрома». Стратегический просчет привел к закономерному сокращению производственных доходов городского бюджета. Хорошая новость в том, что реальная экономика ставит под сомнение излишне амбициозные проекты, такие как неуместные и ненужные новые башни «Лахта-центра».

Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:

— В 2024 году в России ключевым событием стали президентские выборы, на которых Владимир Путин одержал убедительную победу, которая символизирует поддержку и рост доверия граждан к его политическому курсу. Главным событием 2024 года, оказавшим значительное влияние на деловую жизнь Санкт-Петербурга, стал Петербургский международный экономический форум. ПМЭФ-2024 в этом году собрал 21,3 тыс. участников из 139 стран, а также 3,5 тыс. делегаций российских и зарубежных компаний, что подтверждает его статус ведущей площадки для диалога бизнеса и власти. Среди иностранных участников были представители из 95 стран, в том числе 63 главы дипломатических миссий и 48 министров. На ПМЭФ-2024 было подписано рекордное количество соглашений (1073) на общую сумму 6,49 трлн рублей, что открывает новые возможности для развития регионов и страны в целом. Лидирующие позиции по количеству заключенных контрактов заняли Санкт-Петербург (69 контрактов на 1,22 трлн рублей), Томская область (8 контрактов на 600 млрд рублей) и Москва (18 контрактов на 572 млрд рублей). Освещение форума осуществляли 4,2 тыс. российских и международных СМИ, что подчеркивает его значимость на мировой арене. В молодежной программе участвовали представители 305 вузов. ПМЭФ-2024 является центральным событием по трансформации системы международных отношений и формированию новых точек роста, развитию торгово-экономического сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС, а также структурной трансформации российской экономики.

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