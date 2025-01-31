Обзавестись политической волей

Недавно ко мне в гости приезжал из Москвы старый приятель, сам он родом из Петербурга. Зашла речь о транспортной инфраструктуре, и он никак не мог взять в толк, почему за пять лет в городе появилась только одна станция метро. Я пытался ему объяснить, что последние 15 лет город, по сути, никем не управляется, а активность властей направлена на решение сиюминутных задач. И, как правило, даже эти оперативные вопросы решаются малоэффективно: каждый новый снегопад для города становится катастрофой. Но приятель так, кажется, меня и не понял: губернатор есть, деньги есть, в чем проблема? Для решения каких-то серьезных, стратегических задач по развитию города необходимы политическая воля и определенная амбициозность, а этого, судя по всему, городским властям не хватает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из наиболее значимых решений прошлого года большинство опрошенных называют принятие Генплана города. К нему тоже есть масса нареканий, но то, что такой документ появился, для значительной части делового сообщества уже является шагом вперед.

Из позитивных событий прошлого года можно отметить заметный рост туристического потока: он вырос чуть ли не на 20% за год. Сказать, что это заслуга городских властей, сложно — гостей привлекают памятники архитектуры, созданные в прошлые века.

А вот бездействие властей в вопросе работы с турпотоком может обернуться неприятными последствиями. До определенного момента рост посещений города идет на пользу его экономике. Но когда поток туристов становится слишком большим, жизнь для местных жителей становится некомфортной. Примером тому — исторические города Испании. Там регулярно проходят акции протеста, призывающие сократить поток гостей: жить в проходном дворе не хочет никто.

И вот тут властям Петербурга снова понадобятся политическая воля и стратегическое мышление, которые позволят заранее решить будущие проблемы. И это нужно уже сейчас, а не через пять или десять лет.

Валерий Грибанов, редактор Business Guide «Итоги года»