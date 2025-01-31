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Рост с сокращением доли

IT

По итогам 2024 года IT-отрасль Санкт-Петербурга демонстрирует рост в пределах 12%. Однако по прогнозам экспертов доля Петербурга в общероссийском обороте IT-отрасли постепенно сокращается — это связано с активным развитием в регионах.

Ключевыми тенденциями в развитии цифровых технологий Санкт-Петербурга являются увеличение объемов разработок собственного ПО, рост интереса к новым системным решениям, таким как искусственный интеллект и блокчейн, а также активное внедрение IT-инструментов в бизнес-процессы

Ключевыми тенденциями в развитии цифровых технологий Санкт-Петербурга являются увеличение объемов разработок собственного ПО, рост интереса к новым системным решениям, таким как искусственный интеллект и блокчейн, а также активное внедрение IT-инструментов в бизнес-процессы

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ключевыми тенденциями в развитии цифровых технологий Санкт-Петербурга являются увеличение объемов разработок собственного ПО, рост интереса к новым системным решениям, таким как искусственный интеллект и блокчейн, а также активное внедрение IT-инструментов в бизнес-процессы

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным «САТЕЛ-СПб», в первом полугодии объем инвестиций в отрасль составил 32 млрд рублей. Отмечается, что общее число игроков на рынке IT и связи в городе превышает 10 тыс., из которых более 3 тыс. аккредитованы как IT-компании.

Роман Блонов, директор Proptech Solutions, оценивая рост оборотов IT-отрасли в Петербурге, говорит: «Полагаю, что в уходящем году обороты IT-отрасли Санкт-Петербурга выросли в среднем на 12%. Основной вклад в этот рост внесли сфера разработки программного обеспечения, аутсорсинг IT-услуг и решения на базе искусственного интеллекта. Я могу выделить четыре ключевых тенденции развития IT-отрасли. Во-первых, это рост интереса к специалистам в области машинного обучения, во-вторых, это укрепление позиций в экспортных рынках, особенно экспорт страны СНГ и Азии, в-третьих, развитие локальных облачных решений — это и есть наш ответ на санкции. Ну и, в-четвертых, расширение акселераторов, стартапов, адаптированных к городу, городской среде, то есть развитие IT-решений именно для города».

Андрей Гречка, руководитель тендерного отдела ГК X-Com в Санкт-Петербурге, обращает внимание, что за последний год значительно вырос спрос со стороны госсектора, в частности, выросли объемы закупок оборудования. Коммерческие компании с госучастием в этом году получили меньшее финансирование, но также активно продолжают закупки. При этом финансирование государством крупных компаний сократилось минимально, а вот поддержка средних и мелких предприятий заметно уменьшилась.

По мнению гендиректора компании «САТЕЛ-СПб» Павла Гольдинштейна, ключевыми тенденциями в развитии цифровых технологий Санкт-Петербурга являются увеличение объемов разработок собственного ПО, рост интереса к новым системным решениям, таким как искусственный интеллект и блокчейн, а также активное внедрение IT-инструментов в бизнес-процессы. «Например, многие компании начали использовать облачные технологии для оптимизации своих операций, что позволяет значительно сократить затраты и повысить эффективность работы. Искусственный интеллект находит применение в таких областях, как обработка больших данных, автоматизация клиентского обслуживания и предиктивная аналитика. Блокчейн-технологии применяются для создания защищенных систем учета и управления данными. Это особенно важно для финансового сектора и логистики. Компании разрабатывают решения, которые упрощают процессы проверки подлинности и снижают риски мошенничества, что делает их более конкурентоспособными как на российской, так и на международной арене»,— рассказывает эксперт.

Проблемы

Александр Наумцев, генеральный директор BIA Technologies, рассуждая о проблемах отрасли, говорит: «Российские IT-компании постепенно наращивают свои технологические возможности. При этом сдерживающим фактором выступает ограниченный доступ к технологиям и инновациям, которые используются в западных продуктах. Это влияет и на качество, и на скорость разработки, и на принятие рынком. В 2025 году российским разработчикам важно сосредоточиться на развитии качественных решений, быть гибкими и оперативно реагировать на изменения рынка, создавать технологии, опережающие иностранные аналоги, активно продвигать свои продукты и налаживать партнерские отношения. При соблюдении этих принципов они смогут успешно воспользоваться возможностями, связанными с уходом зарубежных вендоров, и укрепить свои позиции на рынке информационных технологий».

Кирилл Котов, СТО IT-компании «КодТех», полагает, что в 2025 году сохранится тренд на внедрение искусственного интеллекта и цифровизацию. «Те компании, которые до последнего тормозили с внедрением, уже в свои КПИ на следующий год заложили внедрение ИИ. Российские IT-компании сделали доступными несколько больших языковых моделей, которые работают с русским языком и таким образом поддерживают распространение ИИ. В рамках регулирования можно отметить закон о регулировании цифровой валюты и криптовалют. Также происходит ужесточение ответственности за утечку персональных данных — важная веха в борьбе с киберпреступностью, особенно в связи с мощным распространением биометрии, ИИ и нейросетей. 2024 год ознаменовался рекордным дефицитом кадров: бизнес ищет пути решения, нанимает из других стран и максимально гибок в отношениях с сотрудниками (удаленка, проектная занятость)»,— отмечает эксперт.

«Уже очевидно, что в следующем году госсектор будет развиваться еще интенсивнее. Скорее всего, уйдет ряд мелких игроков, которые работают с госсектором, это связано с введением дополнительных обеспечительных мер: у небольших компаний попросту не хватит оборотных средств, чтобы приобретать и иметь свой собственный реестровый товар. Дело в том, что, согласно новым правилам, теперь подтверждением происхождения товара будет являться только реестровая запись Минпромторга. Усложнился и сам процесс сертификации — это сделано для стимулирования внутреннего IT-производителя»,— делится господин Гречка.

Прогнозы

Прогнозы на 2025 год указывают на возможное сокращение вклада местных компаний в IT-сектор РФ. Основные причины этого могут заключаться в растущей конкуренции со стороны других регионов, таких как Москва и Казань, которые активно развивают свои IT-экосистемы. «В условиях глобальных экономических изменений важно, чтобы Петербург продолжал адаптироваться к новым вызовам и сохранял свои конкурентные преимущества. Для этого необходимо сосредоточиться на поддержке стартапов и создании благоприятного инвестиционного климата, что поможет сохранить статус одного из ведущих IT-центров России»,— подчеркивает господин Гольдинштейн.

Господин Блонов также признает усиливающуюся конкуренцию со стороны других регионов: «По моим ощущениям, в 2025 году на IT-рынке Санкт-Петербурга относительно других регионов будет ощущаться если не снижение, то все примерно в тех же цифрах и останется. Объясняется такая стагнация просто: сейчас идет активный рост региональных кластеров в Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, разумеется, рост показывает и Москва. Задача Петербурга — развивать IT-кластер, делать проекты, зоны с льготным налогообложением и прочее, и вот тогда мы сможем сравняться с лидерами в этой отрасли. Конечно, это не краткосрочная, а долгосрочная задача, которая непременно даст потом плоды».

«Соглашусь, что рынок компаний, расположенных в Петербурге, сократился. Действительно, большинство головных офисов находится в Москве, юрлица также зарегистрированы там, и в связи с этим финансовые потоки идут в столицу. В целом IT-рынок Петербурга находится в общем тренде: идет укрупнение компаний, которые могут обеспечивать большие контракты. И наоборот, происходит уменьшение количества мелких игроков, так как у них не хватает собственных средств для выполнения масштабных проектов»,— полагает господин Гречка. По его словам, сокращение будет продолжаться в основном за счет ухода с рынка небольших компаний. Он отмечает, что скоро будут внесены новые требования к реестровым записям на всю IT-продукцию, в результате чего требования к технике еще больше возрастут: доля российского товара внутри реализуемого должна будет заметно повыситься в процентном соотношении. «Соответственно, небольшие поставщики не смогут продавать старую технику, которая уже не будет попадать под новые требования»,— поясняет господин Гречка.

Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG, снижение доли Петербурга в общероссийском рынке IT объясняет так: «На сегодняшний день тенденция простая: большинство петербургских компаний, которые специализируются на заказной разработке для западных заказчиков, ушло из РФ или мимикрировало, и их сотрудники работают как самозанятые или ИП, поэтому петербургский рынок статистически снижается, так как большинство компаний работало именно в таком формате. Что касается компаний, которые специализировались на продуктовой разработке, то в Санкт-Петербурге их меньше, чем в Москве и других регионах, и как раз их показатели продолжают кратно расти. Думаю, что в ближайшие два года такой рост продолжится, пока российский рынок не станет насыщен российскими продуктами».

Валерий Грибанов

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