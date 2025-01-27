Сегодня исполняется 45 лет теннисисту, заслуженному мастеру спорта России Марату Сафину

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Марат Сафин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев:

— Дорогой Марат! Говоря о тебе, я всегда повторяю слова: талант, художник, творческая личность. Казалось бы, не самая подходящая характеристика для профессионала, заряженного на большие системные победы. У тебя с детства были все предпосылки, которые привели к неизбежному успеху: спортивная семья, хорошие учителя, упорный труд и бесстрашие на корте. Но именно за творческую свободу, помноженную на уникальное мастерство, тебя полюбили миллионы поклонников тенниса во всем мире. Я уверен, что заложенные в тебе таланты и энергия одержанных великих побед еще принесут немало пользы.

С днем рождения, Марат. Сил тебе, удачи и успеха в любых начинаниях.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»