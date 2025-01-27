Дни рождения
Сегодня исполняется 45 лет теннисисту, заслуженному мастеру спорта России Марату Сафину
Марат Сафин
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Его поздравляет президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев:
— Дорогой Марат! Говоря о тебе, я всегда повторяю слова: талант, художник, творческая личность. Казалось бы, не самая подходящая характеристика для профессионала, заряженного на большие системные победы. У тебя с детства были все предпосылки, которые привели к неизбежному успеху: спортивная семья, хорошие учителя, упорный труд и бесстрашие на корте. Но именно за творческую свободу, помноженную на уникальное мастерство, тебя полюбили миллионы поклонников тенниса во всем мире. Я уверен, что заложенные в тебе таланты и энергия одержанных великих побед еще принесут немало пользы.
С днем рождения, Марат. Сил тебе, удачи и успеха в любых начинаниях.