В Норильске погиб шахтер на руднике «Норникеля»

Следственный комитет России (СКР) по Красноярскому краю и Хакасии решает вопрос о возбуждении уголовного дела из-за гибели шахтера на руднике «Таймырский» ГМК «Норильский никель». 27-летний горнопроходчик погиб под обрушившейся горной массой, сообщила пресс-служба СКР.

«Организована процессуальная проверка на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека»,— заявили в СКР. По ст. 216 УК РФ виновному грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Осенью 2019 года трое рабочих погибли на этом же руднике, писал «Ъ-Сибирь». В «Норникеле» предполагали, что горняки погибли из-за недостатка кислорода в выработке. Следователи, которые считали, что причина смерти — в отравлении неизвестным веществом, завели дело по ст. 216 УК РФ.

В «Таймырском» добывается более 35% никеля от общего объема добычи горными предприятиями компании. Там же добывается более 21% меди, более 38% кобальта, более 15% металлов платиновой группы. «Таймырский» считается одним из самых глубоких рудников на Евразийском континенте.