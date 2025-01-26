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Коммерсантъ FM
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Два человека погибли и семь пострадали в результате ДТП в Ростовской области

Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом на 127-м километре дороги Ростов—Семикаракорск—Волгодонск. Погибли два человека, еще семь пострадали, сообщила региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» во время обгона задел неасфальтированную часть дороги. Машину занесло, из-за чего она столкнулась с «Киа Рио». После этого «Лада» выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом, в котором находились 16 пассажиров.

Водитель и пассажир легкового авто скончались на месте. Семь пассажиров микроавтобуса с травмами доставили в больницу. В ведомстве добавили, что полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

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