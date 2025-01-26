Переход «Кутузова» через деньги

«Кама Капитал», выкупающая активы в том числе уходящих из России западных компаний, может приобрести бизнес-центр «Кутузов Тауэр» и логистический комплекс Q-Park в Казани. Это имущество принадлежит ирландской Bergkamp Investments, вынужденной продать его не только из-за политической ситуации, но и из-за банкротства бенефициара. При более удачной конъюнктуре компания смогла бы выручить от продажи своей недвижимости до 18 млрд руб. Но сейчас может рассчитывать в худшем случае на 5% от этой суммы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Кама Капитал» ведет переговоры о покупке у ирландской инвесткомпании Bergkamp Investments, входящей в Irish Bank Resolution Corporation (IBRC), бизнес-центра «Кутузов Тауэр» общей площадью 31,9 тыс. кв. м в районе Фили-Давыдково на западе Москвы и логистического комплекса Q-Park на 83,5 тыс. кв. м рядом с аэропортом Казани. Об этом сообщили три источника “Ъ” на рынке недвижимости. В российском филиале Bergkamp Investments Moscow B.V отказались от комментариев. В «Каме Капитал» сообщили “Ъ”, что комментируют только завершенные сделки и не раскрывают детали текущих переговоров.

«Кама Капитал», одним из учредителей которой выступает Рустем Зарипов, уже участвовала в подобных сделках. В 2024 году компания, чья консолидированная выручка за тот же период, по собственным данным, составила 6,7 млрд руб., выкупила у американской Hines бизнес-центр «Метрополис» в Москве, долю в «Outlet Белая Дача» и полностью «Outlet Village Пулково». Кроме того, «Кама Капитал» приобрела торговые площади, принадлежавшие в РФ структуре французского ритейлера Auchan.

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Продажа Bergkamp Investments активов в России, по словам одного из собеседников “Ъ”, знакомого с ходом переговоров, связана с окончанием мандата владения этим имуществом, выданного инвесткомпании ее бенефициаром — IBRC. После реализации всех активов, находящихся на балансе Bergkamp Investments не только в России, но и в других странах, IBRC должен быть ликвидирован по решению ирландского парламента, принятому в феврале 2013 года. Этому предшествовал банковский кризис в Ирландии, причиной которого стала невозможность IBRC отвечать по своим обязательствам на общую сумму €21 млрд в том числе из-за банкротства ряда его крупных заемщиков.

Покрыть эти убытки планировалось за счет продажи активов партнеров банка. В этом списке фигурировал и объявивший о своей несостоятельности местный миллиардер Шон Куинн, чья компания Quinn Group до 2013 года владела «Кутузов Тауэр» в Москве и Q-Park в Казани. Для восстановления контроля над активами господина Куинна в том числе в РФ весной 2013 года IBRC вместе с А1, входящей в российскую «Альфа-групп», создал совместную компанию (см. “Ъ” от 4 апреля 2013 года).

Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценивает текущую стоимость бизнес-центра «Кутузов Тауэр» в 6 млрд руб., директор по продажам и приобретениям «Ricci | Офисы» Дмитрий Антонов — в 8 млрд руб.

Партнер NF Group Станислав Бибик считает, что рыночная стоимость Q-Park составляет 6 млрд руб. Таким образом, общая стоимость этих активов — 12–14 млрд руб.

По действующему российскому законодательству такие сделки должна одобрить правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями. Источник “Ъ”, близкий к этой комиссии, уточнил, что сейчас идет оценка российского имущества Bergkamp Investments.

В октябре 2024 года глава Минфина Антон Силуанов сообщил об изменении условий ухода иностранного бизнеса из России. Обязательный дисконт для продажи активов повысился с 50% до 60%, взнос в бюджет — с 15% до 35% от рыночной цены. Таким образом, покидающие российский рынок компании в худшем случае смогут получить лишь 5% от стоимости имущества.

София Мешкова, Халиль Аминов