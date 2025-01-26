В Нидерландах из музея украден килограммовый золотой шлем

Музей Дренце в нидерландском городе Ассен стал жертвой самого масштабного ограбления за всю свою 170-летнюю историю. Преступники похитили из экспозиции, рассказывающей об истории Дакийского царства, артефакты из золота, относящиеся к 450 году до н. э. Как сообщает музей, в их числе главный экспонат выставки — шлем из Коцофенешти, изготовленный из 1 кг чистого золота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шлем из Коцофенешти

Фото: Drents Museum Шлем из Коцофенешти

Фото: Drents Museum

Ограбление произошло ранним утром в субботу. Преступники подложили взрывчатку под двери музея. Взрыв выбил не только двери, но и окна в музее, а также в расположенных рядом зданиях. В музей, как видно на камерах наблюдения, зашли трое. Они разбили витрины и унесли часть предметов, включая шлем и царские браслеты. Полиция обнаружила в нескольких километрах от музея горящий автомобиль, который мог использоваться преступниками. К поискам привлечены правоохранительные органы соседних с Нидерландами государств, а также Интерпол.

Выставка, частью которой были похищенные экспонаты, завершалась в субботу. А сегодня сотрудники Национального исторического музея Румынии, предоставившего экспонаты для этой выставки, должны были начать упаковку экспонатов для отправки домой. Похищенный шлем считается национальным сокровищем Румынии. Министерство культуры Румынии заявило, что сделает все возможное для возвращения сокровищ в страну.

Алена Миклашевская