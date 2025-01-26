Воронежский филиал «Цемроса» вложил более 130 млн в модернизацию газоотходов

В 2024 году воронежский филиал «Цемроса» (бывший «Евроцемент Групп») вложил более 130 млн руб. в модернизацию газоходов. Благодаря этому удалось уменьшить подсос воздуха и сократить расход газа и электроэнергии. В результате производительность печи достигла паспортной нормы — 250 т в час. Об этом сообщили в пресс-службе филиала.

Кроме того, завод выделил «существенные средства» на обновление парка спецтехники для разработки карьера мергеля. С начала 2023 года инвестиции на это направление составили 193 млн руб.

«Дополнительно в производство внедрили технологию искусственного интеллекта "Цифровые помощники", которая помогла операторам оптимизировать работу печей обжига и повысить контроль за ключевыми процессами. Это значительно улучшило показатели эффективности и снизило риски остановки оборудования»,— рассказали представители филиала.

Также в 2024 году предприятие произвело 1,8 млн т клинкера, что на 50 тыс. т больше предыдущего максимума, установленного в 2022-м. «Рост производства клинкера позволил в полном объеме удовлетворить повышенный спрос на цемент в 2024 году. За год завод отгрузил более 1,8 млн т цемента потребителям от Мурманска до Адлера»,— добавили в пресс-службе.

«Цемрос» объединяет 18 цементных заводов в 13 регионах России, в том числе в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях. Их совокупная мощность составляет более 30 млн т продукции в год. Также в активе группы свыше 30 карьеров для добычи нерудных материалов. По собственным данным компании, доля «Цемроса» на цементном рынке России составляет порядка 33%. В июне 2021 года Михайловский КСМ, входящий в группу «Смиком», связанную с родственником Олега Дерипаски Павлом Езубовым, выкупил у Сбербанка активы холдинга (тогда еще «Евроцемента») за 161 млрд руб.

В 2023 году воронежский филиал «Цемроса» вложил 30 млн руб. в запуск линии транспортировки мергеля.

Алина Морозова