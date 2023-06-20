Воронежский филиал «Цемроса» вложил 30 млн руб. в запуск линии транспортировки мергеля

Филиал «Цемроса» (ранее — «Евроцемент») в Воронежской области запустил дополнительную линию транспортировки мергеля за 30 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе «Цемроса». Реализация проекта позволит обеспечить непрерывную подачу сырья в печь обжига клинкера, что, как ожидают в компании, сможет повысить ее надежность и минимизировать риски аварийных простоев в строительный сезон.

Речь идет о строительстве обходного маршрута для сырья, которое теперь может поступить в печь обжига, минуя склад. Затраты на строительство этой транспортной галереи окупились в течение первого месяца ее работы, рассказали в компании.

«Цемрос» объединяет 16 цементных заводов в 13 регионах России, в том числе в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях. В июне 2021 года Михайловский КСМ, входящий в группу «Смиком», связанную с родственником Олега Дерипаски Павлом Езубовым, выкупил у Сбербанка активы холдинга (тогда еще «Евроцемента») за 161 млрд руб. По собственным данным компании, доля «Цемроса» на цементном рынке России составляет порядка 30%.

Валерия Розбот