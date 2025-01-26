«Мотовилиха» взыскала деньги с производителя пушек для танка «Армата»

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск ПАО «Мотовилихинские заводы» к производителю артиллерийских орудий АО «Завод №9» (Екатеринбург). Как следует из судебного акта, в 2017 году стороны заключили договор на поставку 24 заготовок, которые были обозначены в судебном акте как «2А82-1М.01-101/ОБ» на сумму более 35,3 млн руб. Ответчик произвел поставку продукции на 28,246 млн руб. Средства в размере более 619,8 млн руб. «Завод №9» долг не выплатил. Исковые требования ПАО были удовлетворены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из открытых источников, 2А82-1М — это пушка для танка Т-14 на платформе «Армата». По данным ресурса. https://bmpd.livejournal.com/3484990.html, специализирующегося на оборонное-промышленном комплексе, в 2018 году было объявлено о поставке 132 машин.