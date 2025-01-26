В Москве обновили правила поездок на метро

Департамент транспорта Москвы сообщил об обновлении правил пользования столичным метрополитеном. Пассажирам запретили кататься по платформам на самокатах и курить электронные сигареты, а также рекомендовали смотреть видео на телефоне в наушниках.

«Мы внесли изменения в правила пользования столичным метро, чтобы сделать поездки еще безопаснее и комфортнее. Например, обновили условия провоза самокатов, велосипедов и животных»,— приводит слова главы Дептранса Максима Ликсутова пресс-служба ведомства.

Пассажиров метро также попросили самостоятельно не открывать двери вагонов во время движения и остановок. Велосипеды и электросамокаты, согласно обновленным правилам, необходимо упаковать в чехол. Домашних животных, за исключением собак-проводников, теперь можно перевозить в специальных контейнерах и сумках.