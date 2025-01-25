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Коммерсантъ FM
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ЦИК Белоруссии описал заявление ОБСЕ словами «Баба-яга против»

Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко прокомментировал заявление Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Ранее организация отказалась от наблюдения за президентскими выборами в Белоруссии из-за того, что приглашение было направлено поздно.

«Это, знаете, был такой мультик в 80-е годы, когда Олимпиада была в Москве. Мультик был "Все за, а Баба-яга против". Эти люди, которые оттуда, из-за нескольких тысяч километров, говорят, что выборы, которые еще не прошли, они недействительные»,— сказал Игорь Карпенко на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Глава ЦИК Белоруссии также сказал о сожалении в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ не наблюдать за президентскими выборами в стране. 17 января бюро сообщило, что получило приглашение от Минска всего за 10 дней до выборов. Там пояснили, что «запоздалое приглашение не позволяет БДИПЧ получить доступ к ключевым этапам избирательного процесса, что делает невозможным полноценное наблюдение».

26 января в Белоруссии пройдут президентские выборы. С 21 по 25 января проходило досрочное голосование. На них, по данным ЦИК страны, проголосовали 41,81% избирателей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пекло поперед батьки».

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