В ФРГ прошли митинги против партии «Альтернатива для Германии»

В Германии состоялись митинги против партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую подозревают в правом экстремизме. Самая крупная демонстрация прошла в Берлине. По данным полиции, у Бранденбургских ворот собралось 35 тыс. человек. Организаторы говорят о 100 тыс. человек, сообщает издание Bild.

Демонстрации прошли и в Кельне: по данным полиции, более 20 тыс. участников собрались под лозунгом «За демократию». Митинги прошли и в других городах: например, в Мюнстере, Зигене, Ашаффенбурге. В Галле, где АдГ праздновала начало своей кампании, во второй половине дня тоже сформировалась массовая акция протеста: 9100 демонстрантов выступили против начала кампании. На мероприятии АдГ по видеосвязи выступил Илон Маск, который заявил, что считает партию «лучшим выбором для Германии» и что «это нормально — гордиться быть немцем».

Партия была основана в 2013 году. Она приобрела популярность на фоне усиления позиций правых политических сил в Европе. В частности, она выступает за ужесточение миграционного законодательства, снятие санкций с России и за возобновление закупок российского газа.

В ноябре 2024 года более 100 депутатов Бундестага из выступили за запрет деятельности партии, но инициатива не получила поддержки. На следующей неделе в Бундестаге вновь поднимут вопрос о запрете «Альтернативы для Германии». Окончательное решение о запрете деятельности партии в случае одобрения парламентом должен принять Федеральный конституционный суд Германии.

Подробнее о деятельности партии — в материале «Ъ FM».