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Коммерсантъ FM
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В Бундестаге вновь поднимут вопрос о запрете крайне правой партии АдГ

На следующей неделе в Бундестаге для обсуждения предложат инициативу о запрете крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщила газета Die Zeit со ссылкой на инициатора законопроекта. Окончательное решение о запрете деятельности партии в случае одобрения парламентом должен принять Федеральный конституционный суд Германии.

Как отмечает Die Zeit, решающий фактор для запрета — возможность доказать, что АдГ «активно действует против свободного, демократического строя государства». Политик от Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца Кармен Вегге призвала депутатов поддержать проект. Из 733 мест в Бундестаге у АдГ 76 мандатов.

Основанная в 2013 году «Альтернатива для Германии» приобрела популярность на фоне усиления позиций правых политических сил в Европе. Она выступает за ужесточение миграционного законодательства, снятие санкций с Россией и возобновление закупок российского газа. В преддверии парламентских выборов в ФРГ, которые пройдут в феврале, партия впервые выдвинула своего кандидата в канцлеры — лидера АдГ Алису Вайдель. Согласно соцопросам, партия занимает второе место после ХДС.

С 2022 года АдГ находится под подозрением в экстремизме и в связи с этим — под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции. В ноябре 2024 года группа из более чем 100 депутатов Бундестага из разных партий пыталась добиться запрета деятельности партии, но инициатива не получила поддержки. Против запрета выступал в том числе Олаф Шольц.

Лусине Баласян

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