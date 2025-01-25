Пашинян рассказал об эмиграции армян из диаспоры

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил обеспокоенность ростом эмиграции из армянской диаспоры. На встрече с представителями армянской общины Швейцарии он заявил, что такой вид эмиграции распространен даже больше, чем физический переезд из Армении за границу.

Господин Пашинян объяснил, что значит эмиграция из диаспоры. «Человек, будучи армянином по происхождению, на армянском не говорит, на армянском не читает, не живет по армянским традициям — это эмиграция. И в какой-то момент X, даже сохранив свою фамилию, он не ассоциирует себя с армянской нацией... Из Армении никогда не было настолько большой эмиграции, какая наблюдается сейчас из диаспоры»,— считает господин Пашинян (цитата по «Новости-Армения»).

Ранее Никол Пашинян называл самые распространенные причины эмиграции из Армении. Среди частых причин, кроме отсутствия рабочих вакансий и достойной оплаты труда, премьер также назвал опасения, связанные со службой в армии.

Официальных данных по эмиграции из Армении нет. Согласно информации, опубликованной Factor.am, за 2023 год из Армении выехало 2,8 млн граждан, а въехало 1,9 млн. По данным депутата парламента страны Элинара Варданяна, в 2023 году в Армению не вернулись свыше 36 тыс. выехавших граждан, а за последние десять лет — более 291 тыс.

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