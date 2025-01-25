Уфимский «Салават Юлаев» проиграл СКА в Санкт-Петербурге

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги проиграл петербургскому СКА со счетом 2:3.

Первый период закончился без забитых шайб. В начале второго нападающий «армейцев» Захар Бардаков открыл счет с передач Валентина Зыкова и Николая Полякова. Спустя три минуты нападающий уфимской команды Джош Ливо с передачи Нэйтана Тодда сравнял счет, таким образом забив 38-й гол в сезоне (лидирует в списке снайперов и бомбардиров КХЛ).

Однако до конца второй отрезка игроки СКА забили еще два гола (Илья Карпухин с передач Валентина Зыкова и Арсения Грицюка и Арсений Грицюк с передач Захара Бардакова и Валентина Зыкова).

За четыре минуты до конца третьего периода «Салават Юлаев» заменил вратаря на шестого полевого игрока, однако отыграть удалось только одну шайбу — за шесть секунд до конца матча окончательный счет установил нападающий Шелдон Ремпол (ему ассистировали Александр Хмелевски и Скотт Уилсон).

После 48 матчей регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» с 64 очками занимает третье место в конференции «Восток».

Идэль Гумеров