На Крымском мосту в сторону полуострова ввели паспортный контроль

Министр транспорта Республики Крым Александр Овдиенко сообщил о введении сплошного паспортного контроля на Крымском посту по направлению на полуостров. Он пояснил, что спецслужбы проводят «антитеррористические мероприятия».

Основанием для контроля господин Овдиенко назвал указ президента о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, а также решение антитеррористической комиссии Темрюкского района и распоряжение губернатора Кубани о бессрочном введении желтого уровня террористической угрозы. Другие подробности не сообщаются.

«Пожалуйста, готовьте оригиналы документов для быстрого прохождения ручного досмотра. Также можно предъявить паспорт через приложение "Госуслуги"»,— отметил господин Овдиенко.

Проверки на Крымском мосту ввели после попытки его подрыва в октябре 2022 года. Тогда на мосту подорвали грузовой автомобиль, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Погибли пять человек. Сейчас проезжать по мосту разрешено легковым автомобилям и рейсовым автобусам. Перед заездом на мост транспортные средства и граждан досматривают.