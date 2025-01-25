В Карагайском округе Прикамья в ДТП погибли две женщины

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 24 января на отрезке трассы Киров — Пермь, на подъезде к Кудымкару. Как сообщает Госавтоинспекция по региону, водитель «Лады Ларгус» 1979 года рождения, в салоне которого находилось пять пассажиров, допустил столкновение с большегрузом Sitrak. Последний в момент ДТП начинал маневр разворота. В результате погибли две женщины, находившиеся в салоне «Ларгуса», водитель и еще три пассажира, в том числе ребенок, получили травмы. По факту ДТП проводится проверка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ