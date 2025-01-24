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Вице-губернатор Пиотровский разделил недовольство Миронова экспонатами «Эрарты»

Во время прямой линии вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский высказал свое мнение по поводу некоторых экспонатов в частном музее современного искусства «Эрарта». Его взгляды совпали с реакцией главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Пиотровский заявил, что разделяет «некоторое недоумение» насчет отдельных экспонатов музея. Чиновник не видел ту самую матрешку, из-за которой Сергей Миронов предложил закрыть «Эрарту», но объект показался ему странным по описанию.

«Есть контролирующие органы, которые должны принимать определенные действия, если нарушается закон, если есть призывы и намерения. К этому нужно подходить тонко и аккуратно, чтобы сохранилась возможность выражаться людям»,— добавил вице-губернатор.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Сергей Миронов призвал закрыть петербургский музей «Эрарта».

Татьяна Титаева

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