США потребовали от Индии cгрузить с танкеров российскую нефть

Замминистра нефти и природного газа Индии Панкадж Джайн сообщил, что США потребовали от страны сгрузить нефть из России с танкеров до 27 февраля. Он уточнил, что в этот день в силу вступают новые ограничения со стороны Соединенных Штатов.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США дало ряд разъяснений. Они уточнили, что 27 февраля — это крайний срок»,— сказал Панкадж Джайн журналистам (цитата по Reuters). Он добавил, что крайним сроком завершения финансовых операций установлено 12 марта 2025 года.

По словам господина Джайна, Индия готова продолжать покупать нефть из России, если она будет продаваться по цене ниже установленного потолка $60 за баррель. Он добавил, что страна при этом откажется от сотрудничества с российскими компаниями и судами, которые внесены в санкционный список США.

10 января США ввели санкции в отношении «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Под ограничения также попали более 180 танкеров. Ранее власти Индии заявляли, что будут отказывать в разгрузке танкеров, которые находятся под санкциями.

О ситуации на нефтяном рынке — в материале «Ъ» «Санкции сократят предложение».